Konya'da akılalmaz olay! Yok böyle unutkanlık...

Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Aykent Ayakkabıcılar Sanayi alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikaya un götüren İzzet Ö. idaresindeki 42 BAA 09 plakalı tır, sürücüsü yükünü indirdikten sonra yoluna devam etti.







Yükünü indirdikten sonra tırın dorsesini açık unutan sürücü, bir süre Ankara Caddesinde gittikten sonra Aykent Ayakkabıcılar Sanayi Alt Geçidinden geçmek istedi.







Bu sırada açık unutulan damperli dorse alt geçide takıldı. Dorseden ayrılan çekici ise 50 metre ileride durabildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırda maddi hasar meydana geldi. Tır sürücüsü İzzet Ö. durumun şokunu atlattıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, caddeyi bir süre trafiğe kapatarak oluşabilecek kazaya karşı önlem alındı. Alt geçitte takılı kalan dorse, olay yerine çağrılan vinçle kaldırıldıktan sonra cadde tekrar trafiğe açıldı.