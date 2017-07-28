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    Konya'da 2 aile çatıştı: 2’si kadın, çok sayıda yaralı

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 21:24Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 22:09

    KONYA’da husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2’si kadın, 8 kişi yaralandı.

    Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Yeni Mahalle Aslanlıkışla Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Ünlükirazlar ve Dirican ailelerinin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüştü.

    Konyada 2 aile çatıştı: 2’si kadın, çok sayıda yaralı

    Kavgada, Ercan, Selman ve Pınar Ünlükirazlar ile Dursun, Serdar, Kudret, Satılmış Dirican ve Çilem Renkliışık av tüfekleriyle çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Konyada 2 aile çatıştı: 2’si kadın, çok sayıda yaralı

    Olayların daha fazla büyümemesi için Çevik Kuvvet polisi, çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Etiketler: konya , aile kavgası , av tüfeği
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