Konya sapığı yakayı ele verdi! İtirafıyla şaşırttı

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Ev kadını S.Ç. evinin bahçesinde dut toplarken, bahçenin önüne gelen bir kişi pantolonunu indirip, cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulundu. Kadının tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Güven Tim ekipleri, eşkale göre aynı mahallede kırmızı gömlekli kısa saçlı S.K.,’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheli S.K. tacize uğrayan S.Ç. tarafından da teşhis edildi.



FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN ŞÜPHELİSİ ÇIKTI



Şüpheli S.K.’nın aynı bölgede farklı tarihlerde faili meçhul tecavüze teşebbüs, taciz ve darp gibi suçların mağdurların verdikleri eşkale uyduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine poliste başvurusu bulunan 3 kadını daha polis merkezine davet etti. Biryıl önce yine aynı mahallede kendisine cinsel organını gösteren bir kişi hakkında şikayette bulunan M.S., gözaltındaki S.K.,’yı teşhis eti. Polis merkezine davet edilen S.G. de, geçen 11 Mayıs’ta kucağında çocuğuyla yolda yürürken bir anda arkasından sarılıp elle taciz eden ve kendisine tokat atan kişinin şüpheli S.K. olduğunu bildirdi. Diğer mağdurlardan S.T. de geçen 5 Haziran tarihinde evine girip zorla kıyafetlerini çıkaran, kendisine tecavüz etmeye kalkışan ve bağırması üzerine iç çamaşırını alıp kaçan kişinin S.K. olduğunu teşhis etti.



"KENDİMİ KONTROL EDEMİYORUM"



Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli S.Knın., "Lösemi hastasıyım ve bazı zamanlar kendimi kaybediyorum. Bu kadınlara da kendimi kontrol edemediğim zamanlarda bu olayları yaptım" dediği öğrenildi.

Şüpheli polisteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.



