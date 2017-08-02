MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Konya sapığı yakayı ele verdi! İtirafıyla şaşırttı

    Konya sapığı yakayı ele verdi! İtirafıyla şaşırttı

    DHA
    02 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 15:28

    KONYA’da evinin bahçesinde dut toplayan S.Ç.ye, cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddiasıyla 22 yaşındaki S.K. polis tarafından yakalandı. Sorguya alınan şüphelinin son bir yıl içinde evine zorla girdiği bir kadına tecavüze kalkıştığı, 2 kadına ise tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Suçlarını itiraf eden ve tacize uğrayan kadınlar tarafından da teşhis edilen S.K. adliyeye sevk edildi.

    Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Karatay İlçesi Hacı Yusuf Mescit Mahallesi’nde meydana geldi. Ev kadını S.Ç. evinin bahçesinde dut toplarken, bahçenin önüne gelen bir kişi pantolonunu indirip, cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulundu. Kadının tepkisi üzerine şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Güven Tim ekipleri, eşkale göre aynı mahallede kırmızı gömlekli kısa saçlı S.K.,’yı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen şüpheli S.K. tacize uğrayan S.Ç. tarafından da teşhis edildi.

    FAİLİ MEÇHUL OLAYLARIN ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

    Şüpheli S.K.’nın aynı bölgede farklı tarihlerde faili meçhul tecavüze teşebbüs, taciz ve darp gibi suçların mağdurların verdikleri eşkale uyduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine poliste başvurusu bulunan 3 kadını daha polis merkezine davet etti. Biryıl önce yine aynı mahallede kendisine cinsel organını gösteren bir kişi hakkında şikayette bulunan M.S., gözaltındaki S.K.,’yı teşhis eti. Polis merkezine davet edilen S.G. de, geçen 11 Mayıs’ta kucağında çocuğuyla yolda yürürken bir anda arkasından sarılıp elle taciz eden ve kendisine tokat atan kişinin şüpheli S.K. olduğunu bildirdi. Diğer mağdurlardan S.T. de geçen 5 Haziran tarihinde evine girip zorla kıyafetlerini çıkaran, kendisine tecavüz etmeye kalkışan ve bağırması üzerine iç çamaşırını alıp kaçan kişinin S.K. olduğunu teşhis etti.

    "KENDİMİ KONTROL EDEMİYORUM"

    Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul eden şüpheli S.Knın., "Lösemi hastasıyım ve bazı zamanlar kendimi kaybediyorum. Bu kadınlara da kendimi kontrol edemediğim zamanlarda bu olayları yaptım" dediği öğrenildi.

    Şüpheli polisteki ifadesinin ardından Adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: taciz , konya , kadına taciz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri