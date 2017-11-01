Konya Sanayi Odası meclisine kadın başkan

Konya – Konya Sanayi Odası (KSO) Meclis Başkanlığına ilk kez bir kadın; Kayahan Grubu Genel Müdürü Sevda Kayhan Yılmaz seçildi.

Konya Sanayi Odası’nın yapılan aylık toplantısında meclis başkanının görevi bırakması nedeniyle seçim yapıldı. Seçimde meclis başkanlığı görevine KSO meclis üyelerinin oy birliğiyle Meclis Başkan Vekili Sevda Kayhan Yılmaz seçildi.

Uzun yıllar KSO’da çeşitli görevler üstlenen Sevda Kayhan Yılmaz, meclis başkanlığına seçilmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını vurgulayan Yılmaz, oda olarak Konya ve bölge sanayinin gelişmesi için çalışacaklarını dile getirdi.

Konya’da doğan ve Konya Anadolu Lisesi’ne birincilikle giren Sevda Kayhan Yılmaz, ODTÜ işletme mezunu. Babasının kurduğu Kayahan Grup’ta çok küçük yaşta çalışmaya başlayan Kayhan Yılmaz, grubun Genel Müdürlüğünü yürütüyor. Makine İhracatçıları Birliği ve Akışkan Gücü Derneği yönetim kurulu üyesi olan Sevda Kayhan Yılmaz, iki çocuk annesi. Yılmaz, İngilizce ve Almanca biliyor.