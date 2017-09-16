Konutta yeni seferberlik başladı! İşte şimdi al, 2019’da öde kampanyaları

Yüklenici firmalar, aradaki bu farkı kendileri üstlenecek. Konut kredisi faiz oranları banka ve projenin anlaşmasına göre farklılık gösterebilecek. Kampanyaya, Finansbank, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıf Katılım gibi bankalar destek veriyor.

Kampanya kapsamında tüketicilerin ödemelere 2019’da başlamasıyla yüzde 15 ile 25 arasında indirim sağlanmış oluyor. Kampanyaya konu evlerin metrekare satış fiyatı 2 bin 850 liradan başlıyor.

Kampanyaya dahil olan projeler ve koşullarından bazıları ise şöyle:

*Emlak Konut GYO güvencesiyle Kazlıçeşme sahil yolunda hayata geçirilen Büyükyalı’da, Denizkapı etabının lansmanına özel, fiyat avantajları içinde yer alan kampanyaya göre, yüzde 5 peşinatın yanı sıra, yüzde 15 satıştan 1 yıl sonra, kalan yüzde 80’lik kısım ise anlaşmalı bankalardan kredi çekilerek ödenebiliyor. İlk taksit ödemeleri Ocak 2019’da başlıyor. Projede yaşamın da 2019 yılında başlaması hedefleniyor.

*Şimdi Al, Ocak 2019’da Öde’ kampanyasına Tahincioğlu Nidapark Kayaşehir ve Nidapark Küçükyalı projeleriyle yer alıyor.Gayrimenkul sektörü olarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için Emlak Konut GYO’nun yüklenici firmaları olarak bir araya geldiklerini belirten Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Tahincioğlu olarak ev sahibi olmak isteyenlere cazip avantajlar sunmayı hedefliyoruz. Sektör olarak böyle güçlü birlikteliklerin ülkemizin kalkınmasına önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

*Emlak Konut GYO’nun 2017’de gerçekleştirdiği iki ayrı kampanyada yaklaşık 200 milyon lira gelir elde eden Siyahkalem, KÖY projesinin 3. ve son etabındaki 209 konutu da kampanya ile ilk defa satışa sunuyor.

*Başkent Ankara’da Ümitköy’de YP İnşaat tarafından hayata geçirilen Koordinat Çayyolu’nda da dün itibariyle kampanya başladı. Kampanyanın son tarihi 31 Ekim olarak uygulanacak.

Hangi projelerde kampanya var?

Büyükyalı

Semt Bahçekent

Ebruli Ispartakule

Evora Denizli

Yeniköy Konakları

Tual Bahçelent

Koordinat Çayyolu

Sofaloca

Karat 34

Tual Adalar

Nidapark kayaşehir

Nidapark Küçükyalı

Nidapark İstinye

Evvel-Adım İstanbul

Avrupark

Avrupark Hayat

Validebağ

Köy

İstmarina

Temaşehir

Avangart

Park Mavera