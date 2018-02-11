Konutlara ‘Tuz’ gazı

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle Aksaray'ın Tuz Gölü'ne 40 kilometre uzaklığındaki Sultanhanı ilçesinde açılan tesiste, proje kapsamında ilk olarak devreye alınması planlanan 12 kavernada toplam 1.2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. Projenin ikinci aşaması olan ilave 48 kavernanın daha açılmasıyla 60 kavernaya ulaşacak tesis, tam kapasiteyle hizmet verecek. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı M. Talha Pamukçu, proje kapsamında Tuz Gölü yataklarının özel bir yöntem ile eritilerek boş hacim oluşturulduğunu, hacmin ise tabii bir doğalgaz depolama alanına çevrildiğini söyledi. Pamukçu, çalışmalar kapsamında şu an itibarıyla 6 kavernada depolama işlemlerinin gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Projenin ilk aşaması kapsamında 6 kavernada gaz dolumuna başlamış bulunmaktayız. 2018 yılı içinde hedefimiz 6 kaverna ile 550 milyon metreküplük hacme ulaşmak. Geri kalan 6 kavernanın da devreye alınmasıyla, projenin ilk aşamasını tamamlayacağız" diye konuştu.