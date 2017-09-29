Büyük değişiklik! Konutlara nasıl yansıyacak?

Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama çerçevesinde 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere şirketler üzerinde bulunan gayrimenkul satışlarında kurumlar vergisi muafiyet (istisna) oranı değiştirilmiş olacak. Yine şahıslar bazında bakıldığında da gayrimenkul sermaye geliri elde edenler açısından hem gelir dağılımı dilimi değişti hem de yıllık gayrimenkul sermaye geliri elde edenler açısından götürü usülde vergilendirmede indirilebilecek masraf oranı değiştirilmiş oldu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz gayrimenkule yansımasını değerlendirdi.

Buna göre;

1) Şirketlere ait olan gayrimenkuller açısından 2 yıl şirket aktifinde tutulan gayrimenkuller bu tarihten sonra satıldığında elde edilen kar 5 yıl boyunca özel bir hesapta tutulmak zorundaydı ve 5 yıl boyunca bu hesaptan herhangi bir kullanım ve aktarma yapılamıyordu. Yine bu elde edilen karın %75’lik kısmı muafiyete tabi oluyordu. Yeni düzenleme ile bu muafiyet oranı yüzde 50’ye düşürülmüş oldu.

Örnek vermek gerekirse;

1 milyon TL değerle şirket aktifine satın alınan bir mülk 2 milyon TL değerle 2 yıl sonra satılırsa elde edilen 1 milyon TL’nin yüzde 75’i muafiyete tabi oluyor sadece 250 bin TL. üzerinden yüzde 20 kurumlar vergisi ödeniyordu. 2018 itibariyle işte bu elde edilecek olan 1 milyon TL gelirin sadece 500 bin TL’si yani yüzde 50’si muafiyete tabi kılınabilecek 500 bin TL. üzerinden de kurumlar vergisi ödenecek.

2) Gayrimenkul Sermaye İradı (Geliri) elde eden şahıslar açısından da Götürü Usulde vergilendirilenler için her yıl elde edilen gelir oranının yüzde 25’lik kısmı masraf olarak gösteriliyor ve gelirden düşülebiliyordu. Ancak 2018 itibariyle bu oran yüzde 15 olarak düzenlenmiş oldu.

Yani gayrimenkul geliri elde edenler (kira geliri vs.) yıllık beyanname verdiklerinde elde ettikleri gelirin sadece yüzde 15’lik kısmını masraf olarak gösterebileceklerdir. Bu kapsamda yüzde 30 uygulaması ücretliler için geçerli olmak üzere 01 Ocak 2018’de başlayacak olup bunun dışında kalan şahıslar için 01 Ocak 2017 tarihi dikkate alınacak.

3) Şahıslar açısından geçerli olmak üzere 3.kademe vergi dilimi yüzde 27’den yüzde 30’a çıkarılmış oldu. Bunun anlamı ise gayrimenkule özel olarak söylemek gerekir ise bu dilime giren şahıslar açısından gayrimenkul satışlarında elde ettikleri değer artış kazancından ortaya çıkan vergisini (kar) yüzde 3 daha fazla ödeyecekler.

Temelde yapılan bu ciddi vergi artışlarının yanında arazi toplulaştırması dediğimiz işlemler neticesinde oluşan tüm işlemler için vergi ortadan kaldırıldı. Mevcut vergi oranları ile özellikle gayrimenkul geliri elde edenler ve şirket gayrimenkullerinin satışından elde edilen gelirlerin vergilendirmesinde oranların ciddi arttırıldığını söyleyebiliriz.