Konut satışları Ağustos'ta yüzde 4.7 arttı

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yüzde 6.3 artarak 38,743 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 56,498 olurken, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.5 artarak 63,700 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11.4 artarak 1,684 oldu.

En çok konut satışı 317 adet ile Irak vatandaşlarına yapılırken, bu ülkeyi 198 konut ile Suudi Arabistan, 135 konut ile Kuveyt, 95 konut ile Rusya Federasyonu ve 81 konut ile Afganistan izledi.