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Hürriyet >Ekonomi>Konut satışında 1,5 milyon hedefi

Konut satışında 1,5 milyon hedefi

AA
05.10.2017 - 12:05 | Son Güncelleme:

İMSİAD Başkanı Gökçadır: "Gerek uluslararası kuruluşlar gerekse ülkemizdeki ekonomik belirleyici unsurlar büyüme artış oranını yüzde 6'ya kadar artırdılar. Eğer ekonomideki hareketlilik bu paralelde devam ederse konut satışlarında da artış gerçekleşecektir" açıklamasında bulundu.

İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Adil Gökçadır, ekonomideki hareketliliğin olumlu yönde seyrettiğini belirterek, "Böyle gidersek konut satışlarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış sağlarız. Geçen yıl 1 milyon 341 bin 453 konut satışı gerçekleşmişti, bu yıl konut satışında 1,5 milyonu yakalayabiliriz." dedi.

Gökçadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat sektörünün ülke ekonomisinin dinamosu konumunda olduğunu söyledi.

Geçen yıl inşaat sektörünün çok hareketli olduğunu anımsatan Gökçadır, 2017'nin de sektör açısından olumlu geçtiğini vurguladı.

Yılın 8 ayında satılan konut sayısının 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 7,68'lik artışla 890 bin 430'a ulaştığını anlatan Gökçadır, "Bu yıl nisan ayında referanduma gittik. Sonra ramazan ayı, tatil ayları derken 4 ay sakin geçti ama şimdi geçen yılki satışların üzerine çıkmış durumdayız. Özellikle geçen aydan sonra artan bir trend var. İstanbul'da son bir ayda konut satışlarında yüzde 100 artış görüyoruz." dedi.

"KONUT SATIŞLARININ YÜZDE 10 ARTACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Konut satışlarındaki artış oranının önceki yıllarda yüzde 28'lere kadar ulaştığını hatırlatan Gökçadır, şunları kaydetti:
"Geçen yıla göre konut satışlarının yüzde 10 artacağını öngörüyoruz ama önümüzdeki günler ne getirir bilemeyiz. Ekonomide beklentilerin üzerinde bir artış başladı. Gerek uluslararası kuruluşlar gerekse ülkemizdeki ekonomik belirleyici unsurlar büyüme artış oranını yüzde 6'ya kadar artırdılar. Eğer ekonomideki hareketlilik bu paralelde devam ederse konut satışlarında da artış gerçekleşecektir. Böyle gidersek konut satışlarında geçen yıla oranla yüzde 10'luk artış sağlarız. Geçen yıl 1 milyon 341 bin 453 konut satışı gerçekleşmişti, bu yıl konut satışında 1,5 milyonu yakalayabiliriz."

Etiketler: konut satışı , konut satış rakamları , konut fiyatları
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