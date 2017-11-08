Konut kredisi ile alınan eve ortak tapu yapılabilir mi?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisi ile alınan eve nasıl ortak tapu yapılabileceği anlatılıyor.

Konut kredisi ile alacağınız ev için ortak tapu yaptırabilirsiniz. Konut kredisiyle ortak tapulu gayrimenkul almak istediğinizde banka, tapuya ortak her bir kişi için ayrı kredi açar ancak gayrimenkulün tamamına ipotek konulur. Bu nedenle borcunu ödemeyen bir ortağın borcundan diğer kişi de dolaylı olarak sorumlu olmuş olur.

ORTAK TAPUDA KİŞİ SINIRLAMASI VAR MI?

Ev kredisi kullanarak ortak tapulu bir gayrimenkul almak isteyenler için net bir kişi sınırlaması yok. Bazı bankalar sınır koyabildiği gibi bazı bankalar ucunu açık bırakabilmekte, yani tamamen bankanın inisiyatifinde.

Hisseli tapu için konut kredisi başvurusu yapılması durumunda banka, gayrimenkule ortak olmak isteyen kişilerin kredi geçmişini ayrı ayrı inceler ve bu doğrultuda bir karar verir. Gayrimenkule ortak olmak isteyen her kişinin kredibilitesi bankanın kararında etkili olur. Ayrıca ortaklardan biri ya da tümü kredi talebinde bulunabilir.

EVLİ ÇİFTLERDE DURUM FARKLI

Evli çiftler de konut kredisi kullanarak ortak tapulu gayrimenkul sahibi olabilir ancak evli çiftlerde buna gerek yoktur. Konut kredisi başvurularında hane halkının toplam geliri göz önünde bulundurulduğundan zaten doğrudan eşin geliri de verilecek kredi tutarını etkiler. Ayrıca Türk Medeni Hukuku’na göre evli çiftlerin evlendikten sonra edindikleri mallar ortak mal olarak kabul edilir ve eşlerden biri bu mallar üzerinde tek başına tasarruf yetkisine sahip olamaz.

HİSSELİ TAPUNUN MASRAFI DAHA MI ÇOK OLUYOR?

Ortak tapulu gayrimenkul alımlarında tapu dairesinde artı bir masraf çıkmıyor. Alıcının ödemesi gereken tapu harcı, alıcılar arasında paylaşılıyor. Banka tarafında ise bazı durumlarda ek masraflar doğabiliyor.