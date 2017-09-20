Konut kredisi borcu ödenen ev satılabilir mi?

İşten ayrılma ya da çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan acil ödemelerden dolayı kredisini ödemekte olduğumuz evi satışa çıkartmak isteyebiliyoruz.

Peki kredi borcu ödenen evi satmak mümkün mü?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bir yazıda konut kredisi ödenen bir evin nasıl satılabileceği detaylarıyla anlatılıyor...

MÜMKÜN AMA...

İpotekli ev satışı mümkündür ancak bu satış işlemenin gerçekleşebilmesi iki yöntem var. Bu yöntemlerden biri alıcı ve banka ile anlaşarak ev ile birlikte konut kredisinin de devredilmesi yöntemidir. İkinci durum ise evi kredi borcunu kapatarak evin üzerinden ipoteği kaldırmak.

ERKEN KAPAMA CEZASINI UNUTMAYIN

Krediyi ödemekte olduğunuz bankadan ya da başka bir bankadan ihtiyaç kredisi çekerek, konut kredinizi kapatabilir ve evin üzerindeki ipoteği kaldırabilirsiniz. Evin üzerindeki ipotek kalktıktan sonra satış işlemi ile ilgili sorun yaşamazsınız ancak kredinizi vade bitiminden önce kapatacağınız için erken kapama cezası ödersiniz. Böyle bir yönteme başvuracaksanız konut kredisi ödemekte olduğunuz bankadaki kredinizi, bankayla anlaşarak ihtiyaç kredisine dönüştürmek daha kolay bir yöntem olacaktır.

KREDİ BORCUNU DEVREDEBİLİRSİNİZ

için evi satın alacak kişi ile anlaşma yoluna gitmelisiniz. İpotekli evinizi satmak istediğinizde, evi satın alacak kişi ile anlaşarak banka işlerini halletmeniz gerekir. Bu noktada alıcı sizin kredi borcunuzu devralabilir. Evi alacak kişi de evin bedelini kredi çekerek kullanacaksa bankanın da onayını alarak kredi borcunuzu alıcıya devredebilirsiniz.

İPOTEKLİ EV ALACAKSANIZ DİKKAT!

Almak istediğiniz evin üzerinde ipotek olup olmadığını tapuda görmeniz mümkün. Konutun üzerinde ipotek olsa bile konutu satın almanız mümkün. İpotekli evi satın alabilmek için öncelikle evin üzerindeki ipoteği kaldırmalısınız. İpoteğin kaldırılması için evin borcunu ödemeniz yeterlidir. Kredi ile ev almayı düşünüyorsanız çektiğiniz tutarın bir kısmı ile ipotek borcunu ödeyerek bunu satıcıya ödeyeceğiniz tutardan düşebilirsiniz. Ya da satıcı ve banka ile anlaşarak evin kredi borcunu devralabilirsiniz.