Konut kredisi alırken hangi sigortaları yaptırmalısınız?

Hangikredi.com tarafından hazırlanan bu yazıda konut kredisine ilişkin sigortaların neler olduğu anlatılıyor.

HAYAT SİGORTASI

Bilinen en yaygın kredi sigortası hayat sigortası. Hayat sigortası genellikle yapılması zorunlu olan bir sigorta gibi düşünülse de aslında zorunlu değil. Hayat sigortası isteğe bağlı bir sigorta türü. Hayat sigortası, hayati riske karşı kredinin ödenmesinin devamını garantiler. Yani, krediyi ödeyen kişi kredi borcu bitmeden vefat ederse, kredi borcunun geri kalanı sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Hayat sigortası hem bankanın hem de tüketicinin avantajına olan bir sigorta aynı zamanda. Hayat sigortası sayesinde banka, herhangi bir vefat durumunda kalan borcun ödeneceğini garantilerken krediyi alan kişinin mirasçıları kredi borcundan etkilenmez.

FERDİ KAZA SİGORTASI

Ferdi kaza sigortası hayat sigortasının bir benzeri. İsteğe bağlı bir sigorta türü olan ferdi kaza sigortası sayesinde borçlunun herhangi bir kaza geçirmesi durumunda poliçe kapsamınca kredi ödemelerine sigorta şirketi tarafından devam edilir.

KONUT SİGORTASI

Konut sigortası da bazı durumlarda konut kredisi veren bankanın talep edebileceği bir sigorta türü. Bankanın talep etmesinin yanı sıra genellikle ev sahiplerinin kendi isteği ile yaptığı bir sigorta aynı zamanda. Konut sigortası; hırsızlık, doğal afetler, terör, tesisat arızaları vb. durumlara karşı maddi güvence sağlar.

DASK

Bahsettiğimiz bu üç sigorta türünü de bankanın anlaşmalı sigorta şirketinden yaptırabileceğiniz gibi başka bir sigorta şirketinden de yaptırabilirsiniz. Konut kredisinden bağımsız olarak ev aldığınızda yapmanız gereken zorunlu bir sigorta türü de mevcut: DASK.

Konut kredisi alırken yaptırmanız gereken tek zorunlu sigorta DASK yani zorunlu deprem sigortasıdır. Ülkemiz deprem bölgesinde yer aldığından zorunlu tutulan deprem sigortası ile, deprem ve deprem neticesinde oluşabilecek doğal afetlere karşı konutunuzu maddi güvence altına alabilirsiniz.