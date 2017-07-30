Konut fiyatları düşük Şile'de talep yüksek

60 kilometrelik sahili v e ormanlarıyla Şile, bir yandan doğal yaşam sürmek isterken, diğer yandan İstanbul’daki işine yarım saatte ulaşmak isteyenlerin tercihi oluyor.

ORMAN İÇERİSİNDE BUTİK BİR KÖY

Şile’de son yıllarda geliştirilen markalı konut projelerinden biri de merkeze 3 km uzaklıkta bulunan ForestVille. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Homar Yapı’nın hayata geçirdiği projede teslimler 2018 yazında yapılacak. Söz konusu projede 49.000 TL peşinat ve 1.900 TL taksit ile ev alınabiliyor.

ŞİLE’DE YAŞAYANLARA HER GÜN TATİL

İstanbul’un karmaşasından uzakta yaşamak isteyenler için Şile çevresinde gezilecek birbirinden güzel yerler var. Ağva ve Saklıgöl’ün yanısıra Şile’nin Akçakese, İmrenli, Sahilköy gibi köyleri de son zamanlarda ilgi çekiyor.