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Konut fiyatları düşük Şile'de talep yüksek

Hürriyet Haber
30 Temmuz 2017 - 16:21Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 17:04

Konut fiyatlarının görece daha düşük olduğu Şile'ye son yıllarda yoğun bir talebin olduğu belirtiliyor.

60 kilometrelik sahili v e ormanlarıyla Şile, bir yandan doğal yaşam sürmek isterken, diğer yandan İstanbul’daki işine yarım saatte ulaşmak isteyenlerin tercihi oluyor. 

ORMAN İÇERİSİNDE BUTİK BİR KÖY

Şile’de son yıllarda geliştirilen markalı konut projelerinden biri de merkeze 3 km uzaklıkta bulunan ForestVille. Konu ile ilgili yapılan açıklamada, Homar Yapı’nın hayata geçirdiği projede teslimler 2018 yazında yapılacak. Söz konusu projede 49.000 TL peşinat ve 1.900 TL taksit ile ev alınabiliyor.

ŞİLE’DE YAŞAYANLARA HER GÜN TATİL

İstanbul’un karmaşasından uzakta yaşamak isteyenler için Şile çevresinde gezilecek birbirinden güzel yerler var. Ağva ve Saklıgöl’ün yanısıra Şile’nin Akçakese, İmrenli, Sahilköy gibi köyleri de son zamanlarda ilgi çekiyor.

 

 

Etiketler: Şile , Konut , Doğa
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