Konut alacaklar dikkat! 20 ayın zirvesinden düşecek mi?

Ev sahibi olabilmek için tüketicilerin en sık başvurduğu yöntem olan konut kredilerinde faiz oranları sürekli bir artışta. Kimi bankada yüzde 1,59’a ulaşan faiz oranları son 20 ayın zirvesinde. 2018 yılının ilk 2 ayında faiz oranları artarak son 20 aydaki en yüksek değerine ulaştı.

BİR REKOR DA BANKALARDA!

Faiz oranları artarken buna paralel olarak banka kârlarında da artış oldu. 2017 yılında 49,1 milyar TL net kâra ulaşan bankalar tüm zamanların en yüksek kâr seviyesine ulaşmış oldu.

BAŞVURULAR REDDEDİLİYOR...

Konut kredisi faiz oranları yüksek olsa da kira mı konut kredisi mi karşılaştırması yapan tüketiciler kiraların da yüksek seyretmesinden dolayı yine konut kredisi yoluna başvururak ev sahibi olmayı tercih ediyor ancak tüketiciler tarafından bankalara yapılan konut kredisi başvurularının üçte biri onaylanmıyor. Kredi verme oranının azalmasının yanı sıra verilen kredi tutarları da düşüşte...

Peki konut kredisi faiz oranlarının son 20 ayın zirvesinde olduğu bir ortamda ev alma hayali kuran tüketici ne yapmalı? Faiz oranlarında bir gerileme beklenebilir mi?

FAİZ ORANLARI DÜŞMELİ...

Kredi ve konut sektörünün önemli isimleri tüm bu veriler ışığında faiz oranlarının düşürülmesi gerektiği fikrinde birleşiyor. Faiz oranlarının yüksek olmasının konut satışlarını düşüreceğini söyleyen sektör temsilcileri 2018 konut satışlarının, 2017 konut satışlarının gerisinde kalabileceğini savunuyor.

KONUTA YATIRIM YAPILMALI MI?

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz Hangikredi.com CEO’su Yılmaz Sonışık, “Öncelikle tüketicinin konut kredisini ne için almak istediği çok önemli. Yatırım için mi yoksa içinde yaşamak için mi sorusunun cevabı verilmeli” diyor. Bu ortamda konuta yatırım yapılmalı mı sorumuza ise Sonışık, “Cevap hayır gibi gözükse de tam tersine krizi fırsata çevirebilirsiniz. Gerçekten uygun fiyata alacağınız bir konut sizin için karlı bir yatırım olabilir. Bunun için gayrimenkul şirketlerinin ön satış kampanyalarını ve ikinci el piyasasını emlakjet gibi ilan siteleri üzerinden sürekli takip etmenizde, bölgelere göre konutların piyasa değerlerini analiz etmenizde ve doğru fırsatı bulduğunuzda hızlıca hareket etmenizde fayda var. Uygun şartlardaki konutu bulduktan sonra bankaların kredi faiz oranlarını hangikredi.com’dan takip ederek önümüzdeki ilk uygun fırsatta kredinizi yeniden yapılandırabilir ve mevcut yüksek faiz oranları sorununu, zaman içinde zararınızı asgariye indirerek aşabilirsiniz” şeklinde konuşuyor.

PEKİ YAŞAMAK İÇİN BİR KONUT ARANIYORSA…

Yaşamak için konut alımı düşünen tüketicilere ise Sonışık şu öneride bulunuyor: “İçinde yaşamak için bir konut arıyorsanız da aynı mantık üzerinden ilerleyerek, uygun fiyata beğendiğiniz bir ev bulduğunuzda kredi tutarını mümkün oldukça düşük tutabilmeye odaklanmalısınız. Konut kredilerinde eksper değerinin yüzde 80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz ancak kredi faiz oranlarının yüksek olduğu bu dönemde peşinat oranının yüksek tutularak mümkün oldukça az kredi kullanılması toplamda ödenecek faiz tutarını yani evin tüketiciye toplam maliyet tutarını azaltacaktır.”

Tüketiciler ise konut kredisi faiz oranlarının yanı sıra konut fiyatlarından şikayetçi. Son birkaç senedir artan konut fiyatları, ev alma kararını etkilerken tüketiciler faiz oranları düşerse konut fiyatlarının daha da artacağından endişeli...

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