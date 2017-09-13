Konut alacaklar dikkat! Bunu sakın unutmayın...

1999 yılına kadar emlakçılık mesleğinin dernekler aracığıyla yönetilen bir sektör olduğunu ifade eden Güleroğlu, o yıl 216 kişilik bir ekiple daha profesyonel hizmet vermek üzere İzmir Emlak Komisyoncuları Odası’nı kurduklarını hatırlattı. Güleroğlu, mesleğin belli kurallar içinde yapılmasıyla hem ev sahiplerinin hem de müşterilerin haklarını savunabilecekleri bir sistem geliştirdiklerini belirterek, "Oda’nın kurulmasıyla meslek bir kimlik kazandı. 2011 yılında da TS 11816 sayılı yasa çıktı. Bu yasa, emlakçı ofislerinin iki bölümlü olması, kapısının önünde hizmet aracı, bilgisayar donanımıyla ofis olması gerektiğini söylüyordu ve birçok emlakçı bu yasaya uygun hale getirildi" diye konuştu.

"BELGE ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Yasayla birlikte emlakçılık yapacak kişilere belge sahibi olma zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Güleroğlu, "Bu saatten sonra yasal gereklilik olarak emlakçılık yapacak herkes bu belgeyi almak zorunda" dedi. Oda’nın hazırladığı evraklarla hem alıcı hem satıcı hem de emlakçıların haklarının güvence altına alındığını söyleyen Güleroğlu, "Mal sahibi ve emlakçı arasında imzalanan sözleşme ve kira kontratları ile tahliye talebi dilekçeleri tek tek Oda logosu ve garantisini taşıyan sözleşmeler haline getirildi. Vatandaş bir yer kiralarken, alırken bu sözleşmeleri imzalamalı. Çünkü bu hem emlakçının hakkını korumak hem vatandaşın mağdur edilmesini önlemek amacıyla kullanılan sistemdir" diye konuştu.

"BİRER NÜSHASINI ALIN"

Sözleşmelerin imzalandıktan sonra birer nüshasının alınması konusunda vatandaşları uyaran Güleroğlu, "Kiralama ya da satışın ardından herhangi bir sıkıntı yaşandığında elinizdeki o belgeyle biz bazı şeyleri çözebiliyoruz. O yüzden Emlakçılar Odası belgesi imzalanmalı. Genelde imza atan vatandaşlarımız var ancak örneğini almayı unutuyorlar. Mutlaka bir örneğini alsınlar. Sorun yaşandığında kapora veren vatandaş bir sorun yaşamış, haksızlığa uğramışsa bu belge yoksa kanıtlayamıyoruz. Bir ev satın alıyorsunuz, emlakçı mal sahibi ve siz oturuyorsunuz. Evin pazarlığı bitti, fakat evin içinde pazarlık esnasında klima olduğu konuşuluyor. Bunların hepsinin tek tek yazılması lazım. Eve gittiğinizde o klimayı bulamadığınızda bu sözleşme olmadığı sürece sizin kanıtlayacak hiçbir şeyiniz yok. Vatandaşın artık sözleşmelere biraz daha rağbet etmesi gerekiyor" dedi.