Kontrolsüz hırs küpüne zarar

Ancak kendi önümüzden ayıkladığımız taşları, karşı tarafın temizlenmiş bölgelerine attığımız için, Cafer’e acil bez gerekiyor. Kenarları bantlı bez tercih sebebidir. Sızdırma yapmaz, kokutmaz…

Bence her şeye rağmen güzel ve keyifli bir derbi oldu. Her iki takımın devre arasında yapması gerekenleri anlatan pek çok ipucu ile doluydu. Ama yine maç konuşulmuyor. Futbol konuşulmuyor. Aslında ithal hakem kullanmayı gündeme yeniden mi getirsek ne?

Gülşah Erkaya yazıyor

Al sana Servet’in pozisyonu. Rüştü topu kaçırdıktan sonra tekrar kontrolüne almak için uçtu. Servet topa vurduğunda Rüştü yere paralel ve en az bir karış havadaydı. Tam vurduğu anda bir kanal dondurdu pozisyonu. Rüştü havada. Top elinin altında. Eli topa temas ediyor mu belli değil. Top yere değiyor mu hiç belli değil. Ama Rüştü havada. Bu durumda topun eliyle zemin arasında sıkışması mümkün değil. Yani bence gol. Ama pozisyonu normal çekimde izlediğimizde top Rüştü’nün eli ile zemin arasında ve durmuş gibi görünüyor. Buna bakarsam da bence faul.Ver bana Delgado’nun pozisyonu. Yine bence ilk kartı kırmızı olabilirdi. Ama olmayadabilirdi. İkinci sarı kartında ise eliyle kart işareti yaptı. Kurala göre bu sarı kart gerektiriyor. Ama aklım da duygularım da sanki kart verilmese daha iyi olurdu diyor. Mustafa hoca da oyundan çıkan Delgado’ya “Evet haklısın ama kart işaretini de yaptın” gibilerinden bir tavırla, kızıp kızmamakta kararsız bir tutum sergiliyor.Arda’nın aldığı penaltı. Yani Arda istese düşmeyebilir. Holosko’da istese ayağını uzatmayabilir. Hakem de istese penaltıyı vermeyebilir. “Bu kez de niye vermedi” diye giydirirdik. Valla bize göre hava hoş. Pozisyon tam “al sana bir kaya” pozisyonu. Verse de olur, vermese de.Bir de ikinci penaltı pozisyonu vardı galiba burnumuzu sokmamız gereken. Lincoln şık bir çalımla Uğur’u geçiyor. Uğur, vücudu ve koluyla engellemeye çalışıyor. Lincoln’ün kolu da Uğur’a takılı kalmış. Bir-iki çırpınıyor Lincoln, biraz zorlasa geçip gidebilir. “Aman ne uğraşacağım” deyip uzanıveriyor. Peki, müdahale var mı? var. Penaltı için yeterli mi? Bana göre, evet… Sana göre, hayır… Vermese “Niye vermedin” diye sorar mıydık? sorardık. Verdi, “Niye verdin diye sorduk mu?” sorduk… Güzel demek ki görevimizi yapmışız…Yani bugün tartıştığımız, tartışa tartışa bitiremediğimiz tüm pozisyonlarda hakem tam tersi kararlar vermiş olsaydı biz yine tartışıyor olacak mıydık? Evet, kesinlikle. Peki, sorun ne? Biz deli miyiz? Yok o kadar da uzun boylu değil. Ama bize de mevzu lazım. Haksız mıyım yani. Bence iş yine hakemlerde bitiyor. Bizler ve futbol camiasının içindeki herkes aslında hakemlerin hata yapmalarının gayet normal olduğunu biliyor. Ancak hakemlerin iyi niyeti konusunda hep ve sürekli bir şüphe olduğu için bu hatalar büyütüldükçe büyütülüyor. Aslında Hakemlerin yapmaları gereken tek şey hata bile yapsalar iyi niyetli olduklarını ispatlayabilmek. Bu kadar basit.. Deveye hendek atlatmak kadar basit. İyi niyet nasıl ispatlanır ki. Hele de birilerinin canı yanıyorsa.Valla bu sorunun cevabını ben bilmiyorum. Bilen var mı onu bile bilmiyorum. Ama bu iyi niyetsizlik karnesi futbolumuzun canına okuyor. İşte bunu biliyorum.Yani dün gece Galatasaray maçın başından sonuna kadar 10 kişi oynadı. Nonda kayıptı. Beşiktaş bu avantajı kullanamadı.Beşiktaş aşırı bir motivasyon, hırs ve gereksiz sertlikle kendi oyununu baltaladı durdu. Ben Beşiktaş’ın bu kadar çok faul yaptığı bir maç daha hatırlamıyorum. Lincoln maçın neredeyse yarısını yerde geçirdi.Delgado, kibritçi kızın kibritleri gibi, bir çakımlık ısıttı gecemizi. Sonra söndü gitti.“Arda benden iyi bek olur” dedi ve her alanda başarıyla görev yaptı. Baros maçın en hoş adamıydı. Her şeye ve fikre rağmen Galatasaray üç puanı hak eden taraftı. Falan filan…Maçı yazmak da neymiş. Biz yine hakeme dönelim en iyisi. Yok ya da bu yazıyı burada keselim. Tadında kalsın. Özel ya da genel daha bu konuya çok gireriz nasılsa…