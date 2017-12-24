‘Kontrollü darbe sözü şehitlere hakaret’

KENDİNCE UYDURUYOR

“Biz bulunduğumuz her ortamda, konuştuğumuz her zeminde, Yunus'un, Mevlânâ'nın, yani gönül diliyle konuşuruz. Ama muhalefete bakın. Muhalefet öyle mi? Maalesef yapıcı dil bir türlü muhalefete nasip olmadı. 15 Temmuz'un arkasından çok önemli bir terörle mücadele sürecinden geçiyoruz. İçeride, dışarıda terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Ana muhalefet partisi çıkmış bu mücadelede iktidara destek olacağı yerde köstek olmaya devam ediyor. Bizim halkımızın, ülkemizin güvenliği için aldığımız önlemleri OHAL'i kast ederek 15 Temmuz darbe girişimine ‘kontrollü darbe’ diyebiliyor. Hem de bu sözü 15 Temmuz'da bombalanan Gazi Meclis'te milletimizin oylarıyla geldikleri yerde sarf ediyor. 15 Temmuz'u yok sayarak 20 Temmuz diye kendince bir şey uyduruyor. Bu söz nedir biliyor musunuz? 15 Temmuz şehitlerimizin hatıralarına en büyük saygısızlıktır. Ülkeyi ele geçirmek için kan dökmekten çekinmeyen bu alçak örgüte karşı mücadeleye ‘kontrollü darbe’ demek bu milletin aziz şehitleri, gazilerine büyük bir hakarettir.

GELECEK VİZYONU YOK

Ana muhalefetten bu milletin derdine çare olacak hiçbir hayırlı iş, hayırlı proje, hiçbir hayırlı söz duydunuz mu? Türkiye'nin gelecek hedeflerine dair tek bir cümle duydunuz mu? Toplumsal barış için, demokrasi için, hak ve özgürlükler için hiçbir adım attıklarını gördünüz mü? Göremezsiniz; çünkü yok. Bunlarda bilgi yok, proje yok, gelecek vizyonu yok. Dürüstlük ise zaten yok. Yalan, dolan, hakaret bunlarda gırla. Milletin Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye olan güvenini hazmedemiyorlar. AK Parti başarılı olmasın da Türkiye kaybederse kaybetsin diyorlar. Engelleri aşa aşa, oyunları boza boza yolumuza devam edeceğiz."