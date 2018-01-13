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    Kontrolden çıktı takla attı: Ölüler ve yaralılar var

    Ali KADI / NİĞDE DHA
    13.01.2018 - 23:36 | Son Güncelleme:

    Niğde’de kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

    Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki 01 ACR 95 plakalı otomobil kontrolden çıkıp takla attı.

    Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı.

    Araçta sıkışan yaralılar olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

     

     

    Etiketler: Trafik kazası , Niğde , ölümlü trafik kazası
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