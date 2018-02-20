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Konteynerde FETÖ finansörü Uğur'a ait eşyalar ele geçirildi

İHA
20.02.2018 - 15:13 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, FETÖ/PDY'ye finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holdingin firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya bulundu.

Kocaeli'de, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek aranan konteynerde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansörlük yaptığı belirtilen Kaynak Holding'in firari ortağı Ahmet Nurettin Uğur'a ait banka dokümanları, B serisi 1 ABD doları ve çok sayıda eşya ele geçirildi.

Konteynerde FETÖ finansörü Uğura ait eşyalar ele geçirildi


Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince liman bölgesinde yapılan incelemede, göndericisi ve alıcısı E.E. olan ve ABD'ye gidecek zati eşya taşıdığı beyan edilen konteyner şüpheli bulunarak arandı.

Konteynerde FETÖ finansörü Uğura ait eşyalar ele geçirildi

Aramada, FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarından Kaynak Holding'in firari ortaklarından olduğu belirtilen Ahmet Nurettin Uğur adına düzenlenmiş Bank Asya'ya ait çok sayıda kart ve hesap cüzdanı, çek defteri, banka ödemelerini gösterir dekontlar ve tahsilat listelerinin yanı sıra 1 adet B00644478 seri numaralı 1 ABD doları, çok sayıda laptop, DVD, CD, hafıza kartı, cep telefonu, telefon defteri ve pasaport ele geçirildi.

Konteynerde FETÖ finansörü Uğura ait eşyalar ele geçirildi

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 62 kalem suç unsuru eşya muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Etiketler: fetö , Ahmet Nurettin Uğur , Ahmet Nurettin Uğur fetö
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