'Konsoloslukta bir şeyler dönüyor'

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan’a resmi ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Sarayı’nda başbaşa ve heyetlerarası görüşmelere katıldı. İki ülke arasında bazı anlaşmaların imza töreni sonrasında iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadelede Cumhurbaşkanı Vucic’in daha ilk andan itibaren açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmayacağını belirterek, bundan dolayı kendisine teşekkür etti. Terör örgütlerine karşı uluslararası işbirliği ve mutabakatın çok büyük önem taşıdığını belirten Erdoğan, bu alanda yapılacak işbirliklerinin ülkelerin refahını, huzurunu sağlayacağını ifade etti.

Türkiye-Sırbistan arasındaki dayanışmanın güçlenerek artacağına inandığını söyleyen Erdoğan, imzalanan anlaşmalarla geleceğe yönelik çok ciddi temellerin atıldığına inandığını kaydetti. Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da cevapladı.

BİZ BAŞLATMADIK

Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasına ilişkin gelişmeler doğrultusunda, gelecek günlerde nasıl bir yol haritasının izleneceğine yönelik soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Öncelikle şunu söyleyeyim, bu sorunu biz başlatmadık. Bu sorunun faili Amerika Birleşik Devletleri’nin ta kendisidir ve üst düzey yöneticilerin, özellikle Dışişleri Bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara’daki bir büyükelçinin kalkıp da böyle bir karar alması, daha sonra da ‘Ben bunu devletim adına aldım’ gibi bir ifadeyi kullanması düşündürücüdür. Eğer durum böyleyse o zaman zaten Amerika’daki üst düzey yönetimlerle bizim konuşacak hiçbir şeyimiz yok.”

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti yargısının, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda çalışan bir kişi için aldığı bir kararının bulunduğunu anımsatarak, FETÖ ile ilgili diplomatik hiçbir yetkisi olmayan, Amerikan Konsolosluğu’nda çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, bu tür FETÖ ile ilişkilerinin Türk polisi tarafından tespit edildiğini ve bunun da belgelendirilerek yargıyla paylaşıldığını anlattı.

Sonuçta da sözkonusu kişinin önce gözaltına alındığını ve sonra yargılanmak suretiyle tutuklandığını anımsatan Erdoğan, bu kişi tutuklandıktan sonra içeride, ikinci bir kişinin daha aynen bu noktada olduğunun bildirildiğini dile getirdi.

İZİN VERMEYİZ

Bütün bunların, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda bir şeylerin döndüğünü gösterdiğini söyleyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Amerika’nın burada bir defa bir şeyi değerlendirmesi lazım. Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğu’na nasıl sızdı? Eğer bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğu’na sızmadıysa o zaman bunları buraya kim soktu? Bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet, kendisini içeriden tehdit edecek olan bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye Cumhuriyeti de bir kabile değildir. Asırlara varan Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet deneyimi, bir devlet tecrübesi vardır. Dolayısıyla böyle bir şeye bizim müsaade etmemiz mümkün değildir.”





BASS’İN VEDA ZİYARETİNİ KABUL ETMEDİK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD’nin görev süresi dolan Ankara Büyükelçisi John Bass’i şu sözlerle eleştirdi: “Veda ziyaretlerinde bulunuyor büyükelçi ve şu anda da bu büyükelçinin, gerek bakanlarımız gerek parlamento başkanımız ve gerekse şahsım, veda ziyaretini de kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Çünkü onu Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye’deki bir temsilcisi olarak da görmüyoruz bunu da çok açıkça söyleyeyim. (ABD’nin vize kararı) Büyükelçi bunu kendi kafasından aldıysa, o zaman Amerikan üst yönetiminin bu büyükelçiyi orada bir dakika tutmaması gerekir. Sen ‘Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl bozarsın, sana böyle bir yetkiyi kim verdi?’ demeleri gerekir. Benim büyükelçim böyle bir şey yapsa biz orada onu bir saat tutmayız.”

12 ANLAŞMA İMZALANDI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic tarafından ‘Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Tesis Edilmesine İlişkin Ortak Bildiri’ imzalandı. Ayrıca Türkiye-Sırbistan arasında ilgili bakanlar da ekonomi, eğitim, kültür, restorasyon, orman ve su alanlarında 11 anlaşmaya daha imza attı. Anlaşmalar şunlar: Yenilenmiş Serbest Ticaret Anlaşması, Golubac Türk Hamamı restorasyonu hakkında işbirliği anlaşması, ormancılık ve su alanında işbirliği anlaşmaları, turizm konusunda mutabakat zaptı, ulaştırma alanlarında iyi niyet mektubu, eğitim alanında işbirliği protokolü, Bayraklı Camisi’nin restorasyonu, Belgrad Osmanlı Vakıf Hamamı’nın restorasyonu hakkında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı ve enerji alanında işbirliği.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile şehir merkezini gezen Erdoğan, Belgrad’daki Simit Sarayı’na da girdi. Erdoğan ve Vucic, ikram edilen simit ve diğer ürünlerin tadına baktı.

Erdoğan, bugün Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrini ziyaret edecek.

ESKİ GS’Lİ FUTBOLCULAR FORMA HEDİYE ETTİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Sırbistan ziyareti sırasında Galatasaray’ın eski futbolcuları Cevad Prekazi ve Zoran Simovic ile de görüştü. Başkent Belgrad’da konakladığı otelde Prekazi ve Simovic ile bir araya gelen Erdoğan’a, sohbet sırasında Galatasaray forması hediye edildi. Erdoğan’ın eski futbolcularla sohbetine MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı da eşlik etti.

KANAL İSTANBUL’UN TEMELİ YIL SONUNDA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, İstanbul’da yapılması planlanan Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşurken “İstanbul Boğazı’na paralel yeni bir kanal açılması başta olmak üzere, ki Kanal İstanbul dediğimiz, bu benim bir hayalim, hülyamdır. İnşallah bunun da büyük ihtimalle bu yıl sonu veya 2018 başı gibi temelini atacağız” dedi.

PUTİN DE OLUMLU YAKLAŞACAK

Erdoğan, bir gazetecinin, “Ne zaman Türk Akımı Projesi gerçekleştirilecek? Sırbistan’ın Türkiye’ye gaz akımına bağlantısını destekleyecek misiniz?” soruları üzerine şu yanıtı verdi: “Türk Akımı, Rusya Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bir proje. Avrupa Birliği’nin TANAP projesini gerçekleştirememesinin ardından ortaya çıkan bir kararlı proje ve inşası devam ediyor. Bildiğiniz gibi Karadeniz’den Türkiye’ye geçen bu proje, kara tarafında da bizim topraklarımızdan devam edecek ve Avrupa’ya açılacak.”

İki ülke enerji bakanlarının yaptıkları görüşmeler gibi aynı şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le de görüşme sürecinin devam ettiğini belirten Erdoğan, “En kısa zamanda tabii Sırbistan gibi dostlarımıza yenilenebilir enerji konusundaki bu doğalgazın ulaşması bizim temennimizdir. Sayın Putin’in de bu konuda olumsuz düşüneceğine inanmıyorum. Onun da olumlu yaklaşacağını düşünüyorum” dedi.