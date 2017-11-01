Konseyin sığınmacı raporu art niyetli

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyonun Başkanı Uslu, Avrupa Konseyi’nin Türkiye’deki sığınmacılarla ilgili raporunda, “Türkiye’de bulunan geri gönderme merkezlerindeki muamelelerin uygun olmadığı” yönündeki tespitleri eleştirdi. İzmir ve Aydın’da bulunan merkezlerde geçen günlerde AK Parti, CHP ve MHP’den üyelerle incelemelerde bulunduklarını aktaran Uslu, ilk incelemeyi İzmir Çiğli’de bulunan geri gönderme merkezinde yaptıklarını belirtti. Uslu, “Geri gönderme merkezinde, öncelikle fiziki şartların, Avrupa Konseyi’nin söylediği gibi olmadığını gördük. Çok daha iyi. Bu merkezlerde, insanların temel ihtiyaçlarının karşılandığını ve kendi dillerinde avukatlık hizmetlerinin verildiğini gördük. Avrupa Konseyi bu raporunu 2015 yılında Türkiye’ye yaptığı bir ziyaret sonrasında yazmış. Aydın’a geçmeden bir art niyetin olduğunu gördük. Çünkü 2015 yılında yapılan incelemenin raporu 2017’de yayımlanıyor” dedi.

‘KANUNLARI İHLAL EDERLERSE BURAYA GETİRLİYORLAR’

Geri gönderme merkezlerinin bir idari gözetim noktası olduğunu, yabancıların, Türkiye’de bulundukları sırada kanunları ihlal etmesi durumunda buraya getirildiklerini dile getiren Uslu, bu kişilerin önce mülakata alındığını, gerekçesi uygun olanların bırakıldığını, uygun olmayanların sınır dışı edildiğini söyledi.

İzmir’in ardından Aydın’a geçerek incelemelerde bulunduklarını ifade eden Uslu, konteyner geri gönderme merkezinin insani şartlara uygun olduğunu müşahede ettiklerini kaydetti.

Avrupa’nın verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığını vurgulayan Uslu, Türkiye’de 3 milyon 200 bin civarında Suriyeli sığınmacı, 300 bin civarında ise Suriyeli dışında farklı statülerde kalan göçmenlerin olduğunu belirterek, Türkiye’nin transit geçiş noktası olmaktan öte hedef ülke olduğuna dikkati çekti.

‘SÖZLERİNDE DURMADILAR, DURMUYORLAR’

Uslu, 2015 yılında Avrupa ile bir mutabakata varıldığını anımsatarak, “O süreç içerisinde bize, ‘Size önce 3 milyar euro ardından da 3 milyar euro olmak üzere insani yardım desteği vereceğiz’ dediler. Suriyelilere verecekler. Biz onlara harcayacağız. Maalesef neredeyse 2017’nin sonuna geldik, şu ana kadar 800 milyon euro verdiler. Sözlerinde durmadılar, durmuyorlar” diye konuştu.

Türkiye’nin Avrupa’nın üzerindeki ciddi bir yükü aldığına değinen Uslu, eğer insan hakkı ihlalleri aramak isteniyorsa Avrupa’daki sığınmacıların durumuna bakılması gerektiğini, Yunanistan’ın Ege adalarında sığınmacıların açıkta, Makedonya sınırında ise dikenli tel örgülerin arkasında bekletildiğini, Macaristan’ın sığınmacılara karşı köpek kullandığını vurguladı. Uslu, Almanya’nın sığınmacıların değerli eşyalarına el koyduğunu ve ülkeye almamak için her türlü direnci gösterdiğini ifade ederek, Alman yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Almanya’da şu ana kadar 6 binden fazla mülteci çocuğun kayıp olduğunu söyledi. Uslu, ayrıca Fransa’ya sığınmacı girmemesi için köprülerin altına taş döküldüğünü ve Jungle Kampı’nda mültecilere su verilmediğini, buna ilişkin Fransız mahkemelerinin kararı bulunduğunu kaydetti.