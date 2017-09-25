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    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan etti

    Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla) (DHA)
    25.09.2017 - 09:30 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 09:44

    BODRUM’da Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından Zeki Müren’in ölümünün 21’inci yıldönümü nedeniyle anma konseri düzenlendi. İnternet sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtıma sunulan davetiyelerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bilet bulamayanlar kapıda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Konser başladığında kapıda kalan yaklaşık 200 kişi ıslıklar ve alkışlarla tepki gösterdi, ’rezalet’ sloganı attı.

    'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren’in ölümünün 21’nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Zeki Müren Bodrum’da Alkışlarla Yaşıyor" konserinde sahne alan Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Emel Sayın, Müren’in eserlerini seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi nedeniyle konser alanının girişinde izdiham oldu.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiÇok sayıda kişi davetiye bilet bulamadığı için konseri izleyemedi. Osman Tan Erkır’ın sunuculuğunu yaptığı konseri Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Hülya Kocadon, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Adnan İğnebekçili, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve eşi Selma Sarıkaya ile yaklaşık 1500 kişi izledi.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiSiyah elbisesi ile sahne alan Sayın’a sahnede Selçuk Tekay ve orkestrası eşlik etti.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiKonserine 'Leyla sende buldum aşkımı' isimli şarkı ile başlayan Sayın, "Çok teşekkür ederim. Bodrum’da, bu kadar güzel bir mekanda olmak ve Zeki Müren için birlikte olmak... Hepsi üst üste gelince harika duygular yaşıyorum. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizleri bu gecede buluşturan Türk Eğitim Vakfı’na ve TSK Mehmetçik Vakfı’na, çok değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte burada olmamızı, sevgili Zeki Mürenimizi böyle güzel anmamızı sağladıkları için, çok teşekkür ederim" dedi.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan etti
    Konserin ara bölümünde plaket töreni yapıldı. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal ve Türk Eğitim Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Adnan İğnebekçili, Emel Sayın’a, Muğla Valisi Civelek’e, Kaymakam Yılmaz’a, Belediye Başkanı Kocadon’a ve sunucu Osman Tan Erkır’a teşekkür plaketi verdi.

    Gece boyunca Zeki Müren’in ses kayıtları, Osman Tan Erkır’ın sunumu ile sohbet şeklinde dinletildi.

    KONSERDE İZDİHAM

    İnternet sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtıma sunulan davetiyelerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle bilet bulamayanlar kapıda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Davetiyesi olan bazı kişiler de yoğunluk nedeniyle içeriye girmekte zorlandı.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiKapılara yapılan baskılar nedeniyle, kapılar kapatıldı. Bu sırada Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konser alanına girmek istedi. Kocadon’un içeriye girişi sırasında bazı kişiler de içeriye girmek için baskı yapınca bir kadın yere düştü. Kadın, Kocadon’un yardımlarıyla kaldırılarak içeriye alındı. Konser başladığında kapıda kalan yaklaşık 200 kişi ıslıklar ve alkışlarla tepki gösterdi, ’rezalet’ sloganı attı.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiKonserin ikinci bölümünde ise Emel Sayın, yavruağzı renkli elbisesi ile sahneye çıkarak, "Eller eller" şarkısını seslendirdi.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiSayın, konserinin ilk bölümünde dışara kalan ve içeri giremeyenlerden özür dileyerek, "Konsere giremeyen çok kişi oldu. Dışarıdaki insanlar hala oradalar mı bilmiyorum. Orada olanlar varsa, onlara buradan selam ve sevgi gönderiyorum. Kendi adıma özür diliyorum. Keşke ayakta da olsa, aralarda da olsa, buraya girselerdi. Ben onları sahnede bile ağırlardım. Ama bilmiyorum şu saatten sonra artık belki de yoklar. Belki de bir telafi yolunu bulabiliriz. Menajerim Oğuz Bey ile konuşup belki bir şeyler düşünürüz" dedi. 

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan ettiMüren’in Şimdi Uzaklardasın" şarkısını seslendirerek konserini tamamlayan Emel Sayın yaklaşık 2 saatlik konser sonunda sevenlerinden dakikalarca alkış aldı.

    Konserde izdiham çıktı, kapıda kalanlar isyan etti

    Etiketler: Muğla , Bodrum , Zeki Müren , Emel Sayın , izdiham , Türk Eğitim Vakfı , Mehmetçik Vakfı
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