Konkordato komiserinin ücreti dudak uçuklattı!

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşmaya 'konkordato' adı veriliyor.

Türkiye genelinde 250 kadar mağazası bulunan Ankara merkezli Makro Market AŞ, mali sıkıntıya girince mahkemeye başvurarak konkordato talep etmişti.

Mahkeme, geçen Kasım ayında, iki bine yakın alacaklısının olduğu şirketi icra takiplerine karşı korumaya alan 3 aylık konkordato mühleti verdi. Kararda ayrıca konkordato komiserlerine ödenecek ücret de belirlendi. Mahkemenin, konkordato komiseri olarak atanan Avukat Necmi Can, Mali Müşavir Şefik Çalışkan ve Ziraat Mühendisi Metin Meyilli için aylık 50’şer bin lira ücret ödenmesi kararlaştırıldı.

50 BİN LİRALIK ÜCRET FAZLA

Ancak komiser heyeti için belirlenen 50’şer bin liralık ücret, bir kısım alacaklı vekilinin tepkisine yol açtı. Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesinde 19 Ocak’ta görülen duruşmada söz alan alacaklı avukatlarından Fazıl Erat “Komiserlere takdir olunan ücretin fazla olduğunu düşünüyoruz.

Aylık 150 bin TL (Üç komiser için) komiser ücretiyle, bir kısım alacaklıların alacağını bile tasfiye etmek mümkündür. Borçlu şirketin de bu yönden mağduriyetini beyan ettiğini biliyorum. Ücret konusunun gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Örnek olarak başka büyük ölçekli firmanın komiser heyeti 13 bin TL ücretle çalışmıştır” dedi.

YAPILACAK İŞE GÖRE NORMAL

Duruşmada söz alan Makro Market avukatı Fidel Okan ise, yüksek bulunan komiser ücreti için “Ücret konusunda takdiri mahkemeye bırakıyoruz. Başlangıçta bize de fazla gelmiştir. Gelir vergisi kesintisi dikkate alındığında ve yapılacak iş ve işlemler dikkate alındığında ücreti biz uygun gördük” şeklinde konuştu.

MAHCUP OLUYORUZ

Komiserler heyeti adına duruşmada yapılan açıklamada ise ücret konusuna ilişkin “Bu konunun gündeme getirilmesi bizim için mahcubiyet verici olmaktadır. Dile getirilen diğer komiserlerin ücretleri uzun süreli yılları aşan çalışma için takdir edilmektedir. Neredeyse 24 saatimizi bu işe özgülemiş bulunmaktayız. Tabi ki takdir mahkemenindir” denildi.

ÜCRET PEŞİN ÖDENİYOR

Mahkeme, tarafları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme ilk olarak Makro Market için yapılan ek mühlet talebini kabul etti. Böylece, şirkete verilen 3 aylık süreden sonra iki aylık ek mühlet daha verildi. Bu kararla, Makro Market’in hacizlere karşı korunmaya alınması süreci de uzatılmış oldu. Mahkeme öte yandan, tartışma konusu olan komiserlere ödenen aylık 50’şer bin liralık ücreti de 15’er bin liraya düşürdü. Şirket, 2 aylık uzatma süresi için komiserlerin ücretini peşin olarak ödemek durumunda. Aksi halde, uzatma kararı hükümsüz sayılır.

ALACAKLILAR TOPLANTISI 16 ŞUBAT'TA

Makro Market Avukatı Fidel Okan, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, 16 Şubat'ta alacaklılar toplantısını yapacaklarını hatırlatarak "Gelinen noktada gerek İstinaf Mahkemesinin tüm itirazları reddetmesi ve yerel mahkemenin konkordato mehil müddetti için 2 aylık ek süre vermesiyle sürecin son aşamasına geçilmiştir. 16 Şubat 2018 tarihinde yapılacak alacaklılar toplantısında, gerekli nisapları sağlayarak süreci herkesin menfaatine olacak şekilde başarıyla tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

KONKORDATO NEDİR?

MALİ sıkıntıya giren şirket konkordato talebi için icra hukuk mahkemesine başvurur. Türkiye’de, iflas ertelemenin kullanılmaya başlandığı son 12 yıldan bu yana konkordato başvurusu çok azdı. Bunun sebebi ise, konkordatonun uygulaması zor bir yöntem olmasından kaynaklanıyor. Ancak, iflas ertelemenin yasaklanması ile konkordato yeniden gündeme geldi. İflas ertelemede süre 1 yıl olmasına karşın konkordatoda 3 aylık süre tanınıyor. Konkordato teklifinin tasdik edilebilmesi için, alacaklıların adet bazında yarısı onay vermeli. Bununla birlikte meblağ bazında alacaklı tutarının üçte ikisinin konkordatoya onay vermesi gerekir. Ayrıca borçlu, tüm borçları için yeterli teminat göstermeli.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR