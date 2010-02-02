Fatih Kaya yazıyor 107 yıllık tarihi olan Beşiktaş camiası Pazar günü en önemli günlerinden birisini yaşadı...

Yaklaşık 12 bin 800 üyenin oy hakkı bulunuyordu...

Kullanılan oy sayısı 7343...

Bu demek oluyor ki geriye kalan 5 binden fazla üye (sağlık problemleri olanları hariç) Murat Aksu ve Yıldırım Demirören ikilisine güvenmiyor...

Yüzde 43 diyor ki, "inanmıyoruz"...

Bu ihanet değil aslında bir protesto şeklidir...

İnancı olmayan 5 binden fazla aday...

Mesaj gönderiyor!

Demirören kazanmak için kaç oy aldı?

4 bin 506...

Yani Demirören'in gövde gösterisi yapmasına hiç gerek yoktu...

"Yetmez" diyenlerin etrafını sarmış olmasından henüz farkında varamamış olabilir...

Kongrenin tek sonucu Beşiktaş'ın artık kangren olduğu ve lider arandığıdır...

Murat Aksu ismi taraftar bazında ciddi bir heyecan yarattı...

Ancak kongre üzerinden bakıldığında yeterli kenetlenmeyi sağlayamadı...

Son çıkışı olan “ibra etmiyorum”, büyük oranda oy kaybına neden oldu…

Gerçi “Levent Erdoğan’da iyi çalıştı” demeden geçmek ayıp olur!

Neyse(!) uzatmaya gerek yok. Kongreden alınması gereken mesaj belli...

Fikret Orman, İbrahim Altınsay ve Hasan Arat gibi önde gelen isimler iyi bir yapılanmaya giderse gelecek seçimde kazanma şansları (muhalefet olan Murat Aksu’nun oylarınıda katarsak) yüzde 50’nin çok çok üzerinde…

Mevcut iktidar da çok uzun süre ayakta kalamayacağına göre…

Çok geç olmadan harekete geçilse iyi olur!

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Gel gelelim bardağın dolu kısmına…

Kongrenin sonucu belli olmuştur ve artık destek olunma zamanıdır…

Beşiktaş taraftarının artık takıma dönmesi gerekiyor…

Metazori ile falan değil…

Beşiktaşlı takımına gönülden, severek destek olmak zorunda!

Çünkü gelecek buna bağlı…

Geçen sezon kasaya giren paralar…

Yayıncı kuruluştan, UEFA’dan ve Kartal Yuvalarından…

Başarı ile gelirler doğru oranda artacak…

“Neyleyim başarıyı” deniyorsa bile Başkan’a olan borcun bir kuruş bile artmaması için Beşiktaş’ın kazanması gerekiyor…

Geleceğin daha fazla karanlığa sürüklenmemesi için destek şart...

Unutmayın Başkan’ın değil, Beşiktaş’ın taraftarında olanlardanız!

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Protesto

Maça gitmemek bir protesto değildir…

Cezadır…

Önce Beşiktaş’a sonra da gitmeyenin kendine verdiği ceza…

Bakın Diyarbakırspor karşılaşmasında kapalı tribünde gözleri görmeyen bir kardeşimiz vardı…

İzlemek için değil. Destek olmak, takımına bunu hissettirmek için tribündeydi…

Şimdi bir gün Beşiktaş’ı gerçekten göremeyecek olmanın düşüncesi bile bizleri korkuturken…

Gitmemek, tribünde sırt dönmek, sadece zarar verir…

Olacaksa protesto saha dışında olmalı…

Aksi durumda maddi manevi her yönden kaybeden Beşiktaş olur…