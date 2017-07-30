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    Kongre takvimi tamam

    Turan YILMAZ
    30 Temmuz 2017 - 00:19Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 00:19

    CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MKYK toplantısında, kulislerde “metal yorgunluğu mesaisi” diye de yorumlanan kongre takvimi belirlendi.

    Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın hazırladığı takvime göre sürecin startı, kongre yapma zorunluluğu bulunan nüfusu 5 binin üzerindeki 37 belde kongreleriyle 5-6 Ağustos tarihlerinde verilecek. 970 ilçenin kongreleri de 19-20 Ağustos tarihlerinde başlayacak. 12 Kasım’a kadar sürecek ilçe kongrelerinin ardından da il kongreleri başlayacak. İl kongrelerinin şubat ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından da büyük kongre hazırlıkları başlatılacak. 12 Eylül 2018’e kadar yapılması gereken büyük kongre tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek.

    ‘METAL YORGUNLARI’ GİDECEK
    AK Parti’deki yoğun kongre sürecinde, Erdoğan’ın ‘metal yorgunluğu’ ve “Profesyonel deformasyon diye bir hastalık var, uzun süre görevde kalanlar bu hastalığa yakalanabiliyor, yorulan varsa kenara çekilsin” sözleriyle gündeme gelen kapsamlı teşkilat değişimlerinin de yapılacağı belirtiliyor. Kulislerde, “Metal yorgunluğu olanlar gidecek” diye yorumlanan teşkilattaki bu kapsamlı değişiklikler öncesinde Erdoğan’ın milletvekillerini, ‘ahenk ve uyum’ vurgusuyla kongre süreçlerinden uzak durmaları konusunda uyarması da dikkat çekti. Erdoğan’ın bazı il ve kritik önem taşıyan büyük ilçe kongrelerine katılması da bekleniyor.

    'O MESAJ SADECE TEŞKİLATA DEĞİL BAKAN VEKİL VE BAŞKANLARA'
    AK Parti’den üst düzey bir yetkili Hürriyet’e, “Genel Başkanımızın, ‘Bizim hedeflerimiz, ideallerimiz var, bu hedeflere giderken yorulan, ayak uyduramayan varsa çekilsin, bayrağı alıp ileriye götürecek dışarıda çok sayıda insan var’ sözlerinin hedefi sadece teşkilatlar değil bakanından vekiline belediye başkanına kadar bütün AK Partililer. Zaten siyasetin doğası da bu değil mi? Siyaset bir bayrak yarışıysa, yorulanın yerine o bayrağı alıp ileriye götürecek mutlaka birileri vardır” dedi.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , AK Parti , gazetehaberleri
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