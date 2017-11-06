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    Kongre startını Rize’den verecek

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    06.11.2017 - 21:11 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin şubat ayına kadar bitirilmesi planlanan bazı il kongrelerine katılacak.

    Erdoğan’ın, il kongrelerinin startını memleketi Rize’den vermesi planlanıyor. Erdoğan, bu kapsamda ilk olarak baba ocağı Rize’deki AK Parti İl Kongresi’ne katılacak. Erdoğan’ın, daha sonra İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere şubat ayı sonuna kadar yaklaşık 30 il kongresini yerinde izlemesi planlanıyor. Teşkilatlardan, 2018 yılının boş geçirilmemesini ve projelerle öne çıkılmasını isteyecek olan Cumhurbaşkanı’nın bu süreçte bazı illerde toplu açılış törenlerine katılması ve teşkilatlarla bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan’ın kongre turlarında Doğu, Güneydoğu, Karadeniz ve İç Anadolu’ya ağırlık vereceği belirtiliyor.
    Yasal olarak 12 Eylül 2018 tarihine kadar Büyük Kongresi’ni yapması gereken AK Parti’de bu tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. AK Parti’de, Erdoğan’ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesiyle başlayan süreçte, bazı il başkanları istifa ederek yerlerine yeni isimler getirilmişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri
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