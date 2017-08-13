MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Kongo'da kolera salgında 117 kişi öldü

    Kongo'da kolera salgında 117 kişi öldü

    AA
    13 Ağustos 2017 - 10:45Son Güncelleme : 13 Ağustos 2017 - 10:45

    Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen ay baş gösteren kolera salgınında 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin doğu kesiminde 11 Temmuz'da başlayan kolera salgınında hastalığa yakalanan 3 bin 140 kişiden 117'sinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

    Açıklamada, yeni kolera vakası görülme sıklığının azalmasına karşın hastalığın başka bölgelere yayılma riskinin devam ettiği belirtildi.
    Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünden edinilen bilgiye göre, kolera salgınına hijyen eksikliği ve temiz içme suyu bulunmaması gibi faktörler neden oldu.

    Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkede geçen yıl 18 bin kolera vakası görülmüş ve hastalığa yakalanan 517 kişi yaşamını yitirmişti.

    Etiketler: Kongo , kolera , salgın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri