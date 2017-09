Konami'den önemli PES açıklaması

2009’dan beri KONAMI Avrupa futbolundaki en iyi futbol kulübünün belirlendiği turnuva olan UEFA Şampiyonlar liginin yeniden yaratıldığı lisans anlaşması ile Avrupa Birliği Futbol Fedarasyonu, UEFA ile birlikte çalışıyor.

“Bu sezonun PES eSports etkinliklerini ve oyuncular ile izleyicilerin UEFA Şampiyonlar Ligi markası ile daha fazla yakınlık kuracağı bu fırsatı heyecanla bekliyoruz” diyor UEFA Events SA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein.

Konami Digital Entertainment Co., Ltd. Başkanı Hideki Hayakawa “Hem katılan oyunculara heyecan verici bir tecrübe yaşatmak hem de dünyanın her yerinden futbol fanlarına fiziksel etkinlikler ya da canlı yayınlar ile birinci elden yarışma imkanı tanımak için UEFA ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum” diyor.