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    Komutanlar sınırda: 14 noktaya Mehmetçik

    Uğur ERGAN / ANKARA
    08.10.2017 - 01:03 | Son Güncelleme:

    Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib bölgesindeki çatışmasızlık alanlarında görev yapacak olan Türk askerlerinin Suriye sınır hattındaki yoğun hareketliliği devam ederken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar dün bölgeye giderek Hatay-Reyhanlı’da birlikleri denetleyip, son hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

    Orgeneral Akar’ın ziyaretine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti. MİT Müsteşarı Hakan Fidan da sınırdaydı.

    HARİTALAR ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

    Türk askerinin konuşlanmasına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında komutanlara haritalar üzerinde ayrıntılı bilgi verildi.
    İdlib’de çatışmasızlık bölgelerini denetleyecek “gözlemci kuvvet” olarak Suriye topraklarında görev alacak Türk askeri, muhaliflerin elinde olan bölgede 14 ayrı noktaya konuşlanacak. Türk askerlerinin bulunacağı noktaların dış çemberini ÖSO güçleri oluşturacak.
    Türk askeri Fırat Kalkanı Harekâtı’nda olduğu gibi ÖSO’ya destek verecek. Özellikle ÖSO’nun zorlandığı bölgelerde Türk askeri doğrudan devreye girecek. Bu nedenle İdlib’de zırhlı birlikler de görev alacak. Orgeneral Akar’ın Reyhanlı ziyaretine Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz’ün katılması, “Gerektiğinde hava kuvvetleri de devreye girecek” diye yorumlandı.
    Bölgede görev yapacak Rusya ve İran askerleri ise rejim güçlerinin bulunduğu İdlib’in doğu ve güney noktalarında konuşlanacak.

    ABD VE İRAN’DAN TELEFON

    İdlib operasyonuyla ilgili Türkiye diplomatik yollardan da muhataplarına bilgi verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşme talebinin Tillerson’dan geldiği öğrenildi. Çavuşoğlu ayrıca İranlı mevkidaşı Cevad Zarif’le de görüştü. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Hatay , Reyhanlı
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