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    Komutanlar bölgede

    Uğur ERGAN / ANKARA
    21.01.2018 - 23:19 | Son Güncelleme:

    GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları operasyonu yerinde izlemek, bilgi almak ve askere moral vermek amacıyla sınır hattına gitti.

    Komutanlar bölgedeKomutanlar bölgedeHatay’a giden Orgeneral Akar ve beraberindekiler devam eden ‘Zeytin Dalı’ harekâtı ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı. Bölgedeki askeri kaynaklar, kırsalda ciddi bir direnişle karşılaşılmadığı bilgisini komutanlara aktardı. Öte yandan Türk istihbarat birimlerinin harekâtta TSK unsurları ile eşgüdüm halinde hareket ettikleri bildirildi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre istihbarat birimleri, Afrin merkezinden anlık görüntü ve bilgi akışı çalışmalarına da başladı. Harekâta istihbarat birimlerinin katkıları şöyle:

    - Taktik düzeyde elektronik ve teknik istihbarat desteğinin sağlanması,
    - Bu kapsamda gerçekleştirilen görüntü analizlerinin ve kestirmesi yapılan sinyal istihbaratlarının anlık olarak sahadaki birliklere iletilmesi,
    - Özgür Suriye Ordusu birliklerinin koordinasyonu ve harekâta yönlendirilmesi,
    - Hava saldırıları için hedef belirleme, hedef güncelleme ve imha edilen hedefin son durumu hakkında istihbarat toplama desteği,
    - Afrin kent merkezinden anlık bilgi ve görüntü akışının sağlanmasında TSK ile eşgüdüm halinde hareket edilmesi.

    Bu arada Başbakan Binali Yıldırım’ın işaret ettiği, kullanılan yerli mühimmatların önemli bir kesimini, Türk savaş uçaklarının kullandığı lazer güdümlü nüfuz edici bombalar, bombaların hedefe ulaşımında önemli rol oynayan hassas ve kanat güdümlü kitler, Sakarya ve Kasırga olarak adlandırılan çok namlulu roketatarların (ÇNRA) oluşturduğu öğrenildi.

    KARADA KOMUTA TEMEL KOMUTANDA
    Zeytin Dalı Harekâtı’nda kara harekâtı safhasına geçilmesiyle birlikte harekâtın kara komutanlığı bölgenin bağlı olduğu İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’e geçti.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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