Komşuyu da bizi de vurdu

SON yıllarda Türkiye ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmeler en çok turizme darbe vuruyor. Yılın ilk üç çeyreğinde sektörde toparlanma yaşansa da anlık

gelişmeler bazı turizm alanlarını etkilemeye devam ediyor. Bu alanların başında da cruise geliyor.

Dünyaca ünlü birçok cruise şirketi, son 2 yılda Türkiye’yi rotadan çıkarmaya başladı. Önce İstanbul’u rotadan çıkaran firmalar, ardından Kuşadası’na da yanaşmama kararı aldı. Buna son eklenen ise dünyanın en büyük cruise firmaları arasında yer alan Royal Caribbean firması oldu. Royal Caribbean yetkilileri yaptığı açıklamada Kuşadası limanını ‘siyasi belirsizlikler’ sebebiyle rotalarından çıkardıklarını, bu liman yerine Mikonos ve Rodos’a yanaşacaklarını dile getirdi.

YÜZDE 90’I GELMİYOR

Dünya çapında faaliyet gösteren cruise firmalarının yüzde 90’a yakınının Türkiye limanlarını rotalarından çıkardığını söyleyen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kruvaziyer Turizmi Komitesi Başkanı Luigi Baltazzi, “Tui, Celestyal, Silver Sea, Windstar ve Thomson gibi firmalar Türk limanlarına yanaşmaya devam ediyor. Sektörün yüzde 90’ını oluşturan Royal Caribbean, MSC, Celebrty, Karnaval, Costa, Princess ve Norwaigen gibi cruise firmaları ise artık Türkiye’ye gelmiyor. Bu durumdan en çok esnaf, müzeler, rehberler yani turizm sektörünün tamamı etkileniyor. İstanbul, Kuşadası, Marmaris, Antalya ve Alanya büyük kayıplar yaşadı” diye konuştu.

YUNANİSTAN DA KAYBETTİ

Cruise yolcularının yüzde 80’inin limana yanaştıktan sonra turlara katıldığına dikkat çeken Baltazzi, “Türkiye’ye günübirlik gelen turistler özellikle İstanbul’da kişi başı 400 Euro harcıyordu. Eğer Türkiye’de konaklama yapıyorsa bu rakam en az 1000 Euro’ya kadar çıkıyordu. Büyük kayıp oldu denilebilir. Bu durum sadece bizi etkilemiyor. Cruise firmaları da kaybediyor. Onlar da geri dönmek istiyor. Oluşturulan negatif algı sebebiyle sefer yapamıyorlar. Türkiye rotası güzergahtan çıktığı anda Ege’yi kaybetmiş oluyorlar. Çünkü gemi yolcuları kara yolcuları gibi değil. Turlarda sadece Yunan adası varsa sefere katılmak istemiyor. Ege’ye geliyorsa Türkiye’de içinde olsun istiyor. Yunanistan yüzde 40’a yakın cruise yolcusunu kaybetti” diye konuştu.







Ege yerine Asya’ya

CRUİSE gemilerine verilen 30 dolarlık teşvikin 2019 sonuna kadar uzatılması gerektiğini dile getiren Luigi Baltazzi, “Şu an için bu teşvik 2017 sonuna kadar devam ediyor. Ancak gemilerin gelmediği ortamda teşvik de işe yaramaz. Eğer bunu uzatırlarsa çok büyük etkisi olacaktır. İtici güç olur” diye konuştu. Ege’nin kaybedilmesi sonrasında turistlerin daha çok hangi rotaları tercih ettiğini sorduğumuz Baltazzi sorumuzu şöyle cevapladı: “Asya, Kuzey denizi, Baltık denizi, Karayipler ilk tercih edilen destinasyonlar arasında. Ancak cruise firmaları bir an önce Ege’nin geri gelmesini bekliyor” dedi.

Süreç tarafımızdan takip ediliyor

ROYAL Caribbean Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü Cihangir Canıyılmaz da konu ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye ciddi bir gelir kaybı yaşandı. 2015’te Royal’in 135 gemisi geldi. 2016’da 85 sefer oldu. 2017’de ise sadece 2 gemi geldi. Bir gemiden ortalama 2 bin 500 kişi iniyor. Karar Royal Caribbean’ın merkezi Miami’deki yöneticilerin. Süreç tarafımızdan takip ediliyor. Bu konuda bizim için önemli olan iki ülke arasındaki turizm sektörü. Diplomasi trafiği işlerken, karşılıklı adımlar atılırken, sürecin nasıl devam edeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Önemli olan iki ülke arasındaki ticari ilişkiler ve misafirler.” ABD’nin aldığı vize kararının nasıl bir etki yarattığını da anlatan Canıyılmaz, “Türkiye’den Karayiplere çok ciddi talep vardı. Kasım, aralık ve ocak ayında 250 kişi gidecekti. ABD vize probleminden dolayı 70’e yakın kişi iptal etti. İnsanlar vize problemini duyunca Avrupa’ya yöneldi. Norveç fiyortlarına çok ciddi talep var. Norveç fiyortlarına, Kuzey Baltık ve Akdeniz’de 1000 ile 1600 Euro arasında çok uygun fiyata tur yapılabiliyor. Buralara olan talepler bir hayli arttı. ABD’ye gidemeyen buralara gidiyor” dedi.

1.385

2014’te gelen cruise gemisi sayısı

1.790.125

2014’de cruise gemisi ile gelen yolcu sayısı

1.456

2015’te gelen cruise gemisi sayısı

1.889.370

2015’te cruise gemisi ile gelen yolcu sayısı

590

2016’da gelen cruise gemisi sayısı

628 bin

2016’da cruise gemisi ile gelen yolcu sayısı

278

2017 ilk 8 ayda gelen cruise gemisi sayısı

267.486

2017’de cruise gemisi ile gelen yolcu sayısı