Komşusunu öldürdü, kendini böyle savundu: Şekerim yükseldi

“Olay günü oğlumun bıçaklandığını söylediler” diyen Akdağ şöyle konuştu:

Fadıl Akdağ

“Karakolda uzlaştık. Akşam oğlum kendisini bıçaklayan çocuğun babasının beni çağırdığını söyledi. Abim sorun çıkmaması için benim yerime gitti. Komşular ‘Adam öldürüyorlar’ diye bağırınca ben de indim. Abimi dövüyorlardı. Korkutmak amacıyla silahı çıkarttım. Şekerim yükseldi. Silahın ateş alıp almadığını o an anlamadım. Sonradan maktul yere düşünce anladım.” Mahkeme heyeti, Akdağ’ın tutukluluk halinin devamına ve kamera kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



