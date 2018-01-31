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    Komşusunu öldürdü, kendini böyle savundu: Şekerim yükseldi

    Ceylan SEVER/ İSTANBUL
    31.01.2018 - 21:10 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü'nde 12 Mayıs’ta çocuk kavgası nedeniyle komşusu Eşref Güleryüz’ü (34) tek kurşunla öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Fadıl Akdağ (47) Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yaptı.

    “Olay günü oğlumun bıçaklandığını söylediler” diyen Akdağ şöyle konuştu:

    Komşusunu öldürdü, kendini böyle savundu: Şekerim yükseldi

    Fadıl Akdağ

    “Karakolda uzlaştık. Akşam oğlum kendisini bıçaklayan çocuğun babasının beni çağırdığını söyledi. Abim sorun çıkmaması için benim yerime gitti. Komşular ‘Adam öldürüyorlar’ diye bağırınca ben de indim. Abimi dövüyorlardı. Korkutmak amacıyla silahı çıkarttım. Şekerim yükseldi. Silahın ateş alıp almadığını o an anlamadım. Sonradan maktul yere düşünce anladım.” Mahkeme heyeti, Akdağ’ın tutukluluk halinin devamına ve kamera kayıtlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

    Etiketler: gazetehaberleri , ölüm , cinayet , son dakika
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