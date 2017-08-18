Komşusunu bıçaklayan çocuk serbest

Emel Yusupova’nın götürüldüğü hastanede akciğerinin delindiği belirlendi. 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 10 gün hastanede kaldı. Gözaltına alınan U.H.T. ise cumhuriyet savcılığınca ifadesi alındıktan sonra yaşı küçük olduğu gerekçesiyle ailesine teslim edildi.



U.H.T.'nin serbest bırakılmasına inanamadığını söyleyen Emel Yusupova, yedek anahtarını çalıp, önceden planlayarak evine girdiğini iddia ettiği U.H.T.’yi ikna etmek için çok uğraştığını, para teklif ettiğini ama onun kendisini 7-8 defa bıçakladığını anlattı. Koruma verilmesi ve U.H.T. için uzaklaştırma kararı alınmasını isteyen Emel Yusupova, “En ufak tıkırtıda korkuyorum. Evde kalamıyorum. Yaklaşık iki aydır korku içindeyim" dedi. Bu arada olayla ilgili U.H.T. hakkında soruşturma devam ediyor.