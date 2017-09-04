Komşusunu affetmedi, ceza kesinleşti

İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan manken-sunucu Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce şarkıcı Sağdaş, spreyle Noğay'ın kapısını boyayınca, manken ve şarkıcı arasındaki tartışma büyüdü. Sağdaş nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polise haber verdi. Kapısında polisleri gören Sağdaş, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun? Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi.

Bu sözler üzerine Noğay'ın şikâyetçi olduğu Sağdaş hakkında, "hakaret, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 13 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zeynep Sağdaş, ifadesinde "Nişanlım yüzünden çektiğim psikolojik sıkıntılar nedeniyle Bade ile tartıştım. Ortaya bazı laflar söyledim ancak kesinlikle hakaret ve tehditte bulunmadım, kapısını da boyamadım" dedi. Mahkeme yapılan yargılama sonrası, Sağdaş'ı 6 bin 740 TL para cezasına çarptırdı.

'UZLAŞMA' ÇIKMADI

Karar sonrası şarkıcı cezaya itiraz etti. Mahkemeye başvuran şarkıcı Sağdaş, "Aldığım cezanın hükmünü ödemeden önce suçun işleniş biçimi uzlaşma kapsamına girmiştir. Yeniden yargılama yapılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, Sağdaş'ın itirazı sonrası hakkında verilen cezanın infazını durdurarak, ikili arasındaki dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Bade Noğay uzlaşma teklifini reddetti ve karar kesinleşti. (Sabah)