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    Komşusunu affetmedi, ceza kesinleşti

    Hürriyet Haber
    04.09.2017 - 07:32 | Son Güncelleme: 04.09.2017 - 07:34

    Manken Bade Noğay gürültü yüzünden kavga ederek davalık olduğu alt komşusu Zeynep Sağdaş’ı hakaret, tehdit ve mala zarar vermekten 6 bin 740 lira tazminata mahkûm ettirdi

    İstanbul Bebek'te aynı apartmanda altlı üstlü oturan manken-sunucu Bade Noğay ile şarkıcı Zeynep Sağdaş, gürültü nedeniyle sürekli tartışıyordu. İki yıl önce şarkıcı Sağdaş, spreyle Noğay'ın kapısını boyayınca, manken ve şarkıcı arasındaki tartışma büyüdü. Sağdaş nişanlısıyla tartışınca gürültüden rahatsız olan Noğay, polise haber verdi. Kapısında polisleri gören Sağdaş, Noğay'a "Benimle neden uğraşıyorsun? Yollu, estetikli, seni burada yaşatmayacağım" dedi.

    Bu sözler üzerine Noğay'ın şikâyetçi olduğu Sağdaş hakkında, "hakaret, tehdit ve mala zarar verme" suçlarından 13 aydan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zeynep Sağdaş, ifadesinde "Nişanlım yüzünden çektiğim psikolojik sıkıntılar nedeniyle Bade ile tartıştım. Ortaya bazı laflar söyledim ancak kesinlikle hakaret ve tehditte bulunmadım, kapısını da boyamadım" dedi. Mahkeme yapılan yargılama sonrası, Sağdaş'ı 6 bin 740 TL para cezasına çarptırdı.

    'UZLAŞMA' ÇIKMADI

    Karar sonrası şarkıcı cezaya itiraz etti. Mahkemeye başvuran şarkıcı Sağdaş, "Aldığım cezanın hükmünü ödemeden önce suçun işleniş biçimi uzlaşma kapsamına girmiştir. Yeniden yargılama yapılmasını istiyorum" dedi. Mahkeme, Sağdaş'ın itirazı sonrası hakkında verilen cezanın infazını durdurarak, ikili arasındaki dosyanın Uzlaşma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi. Bade Noğay uzlaşma teklifini reddetti ve karar kesinleşti. (Sabah)

    Etiketler: Zeynep Sağdaş , Bade Noğay , Dava , hakaret davası
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