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    Komşusundan gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

    Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)-
    16.10.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    KONYA’nın Karapınar İlçesi’nde 30 yaşındaki Hüseyin Baştuğ, 3 farklı noktadaki 80 dekarlık tarlasında ekili yaklaşık 120 ton mısırın, biçerdöverle hasat edilip, bir araca yüklenip çalındığını öne sürerek jandarmaya başvurdu.

    Karapınar kent merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Hasanoba Mahallesi’nde oturan Hüseyin Baştuğ, jandarmaya giderek, tarlasında ekili 120 ton mısırının çalındığını söyledi. Aralarında yaklaşık 500 ile 1 kilometre uzaklık bulunan 3 farklı noktadaki yaklaşık 80 dekarlık tarlasında ekili mısırların çalındığını ileri süren Baştuğ, şöyle dedi:

    Komşusundan gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

    "Geçen cumartesi günü komşularım aradı. 'Mısır tarlasını hasat etmişsin ne kadar mısır çıktı?' diye merak edip sordular. Ben de daha mısırları hasat etmediğimi söyledim. Onlar, tarlada mısır olmadığını gördüklerini söyleyince hemen tarlaya koştum. Tarlaya gittiğimde mısırın hasat edildiğini gördüm. Hemen diğer iki tarlaya daha gittim. Aralarında 500 ila 1 kilometre mesafe var. O tarlalardaki mısır da hasat edilmiş. 3 tarlam 80 dekar ve bu yıl yaklaşık 120 ton mısır elde etmeyi bekliyordum. Tarım sigortası da yok ve yaklaşık 160 bin lira zararım var.”

    Komşusundan gelen telefonla hayatının şokunu yaşadı

    Olayın geçen cuma günü gerçekleşmiş olabileceğini tahmin ettiğini belirten Baştuğ, "O gün Karaman’a gitmiştim. Dönüşte bizim tarlaların olduğu bölgede bir hafif ticari araç ve bir TIR gördüm. Belki onlar gerçekleştirmiş olabilir" dedi.

    Etiketler: mısır tarlası , konya , çalınan mısırlar
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