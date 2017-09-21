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    Komşuları evinin penceresinde biriken sineklerden şüphelenince...

    Hürriyet Haber
    21.09.2017 - 07:59 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 07:59

    Antalya’da yerleşik yaşayan Alman uyruklu bilgisayar mühendisi Ernst Ruhland evinde ölü bulundu. Ruhland'ın balkonunda bulunan 3 adet güvenlik kamerası dikkat çekti. Ruhland'ın evine daha önce hırsız girdiği için güvenlik amacıyla 6 ay kadar önce kamera taktırdığı öğrenildi.

    Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi 1312 Sokak üzerindeki 19 Numaralı apartmanın birinci katında yaşayan Ruhland’dan, iki gündür haber alamayan ve dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi dairenin kapısının kilitli olduğunu belirledi. Çilingir yardımıyla girilen dairede Ruhland’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ruhland’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Komşuları evinin penceresinde biriken sineklerden şüphelenince...

    Ernst Ruhlan’ın yaklaşık 10 yıldır Türkiye’de bulunduğu ve 1 yıldır da Gençlik Mahallesi’ndeki evinde yaşadığı öğrenildi. Çevresindekilere Antalya aşığı olduğunu söyleyen Ruhland’ın, sevilen bir kişilik olduğu kaydedildi.

    "CAMINDAKİ SİNEKLER ŞÜPHELENDİRDİ"

    Her gün Ruhland’ın marketinden alışveriş yatığını söyleyen Celal Yıldırım, “Antalya aşığı olduğunu söylerdi. 8 yıldır Antalya’da yaşıyordu. Bir yıldır da bu binadaydı. Çok iyi bir insandı. 3 gün önce sabah alışveriş yaptı, bir daha kendisini görmedim. Sabah bina içinden kötü kokular vardı. Birde komşumuz Ruhland’ın pencerelerinde sinek var deyince şüphelendik ve polise haber verdik.” dedi.

    Komşuları evinin penceresinde biriken sineklerden şüphelenince...

    Etiketler: antalya , alman mühendis , şüpheli ölüm
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