Komşular dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Tanıtımlarıyla dikkat çeken Komşular dizisi oyuncularıyla da ilgi uyandırdı. Yapımcılığını No 9 Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Canan Evcimen ve Göksel Aydın'ın oturduğu, senaryosunu ise Zehra Çelenk'in kaleme aldığı Komşular'ın başrollerini da Gizem Altunay, Mustafa Barış Koçkar, Arda Esen ve Sema Şimşek paylaşıyor. Komuşullar'ın oyuncu kadrosunda Mehmet Uslu, Zafer Esen Demircan, Kaan Yalçın, Kevork Türker ve Serap Önder gibi başarılı isimler de yer alıyor.



KOMŞULAR DİZİSİ OYUNCULARI







Gizem Altunay

Deniz Yıldızı dizisiyle tanınan Gizem Altunay, 1987 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinde üniversite eğitimini tamamladı.







Mustafa Barış Koçkar

Mustafa Barış Koçkar, 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Mustafa Barış Koçkar, 2009 senesinde ATV ekranının sevilen dizisi olan Elveda Rumeli'de rol aldı.



Arda Esen

Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Arda Esen, 4 Mayıs 1975’te doğdu. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde okudu.. 1992 yılında Tuncay Özinel Tiyatrosu'nun sahnelediği Alma Mazlumun Ahını oyunuyla ilk kez profesyonel olarak sahneye çıktı. Daha sonra birçok oyun dizi ve sinema filminde rol aldı. Esen Yapım ve Tiyatro Esen'in kurucusudur. Özellikle Tv dizisi Mahallenin Muhtarları 'da ve Show Tv dizisi Ayşecik 'te canlandırdığı Serdar karakteriyle ekranlarda yer aldı.







Sema Şimşek

Türk model ve oyuncu. Sema Şimşek, 24 Şubat 1976 'da Almanya'da doğdu. Mankenliğe lise yıllarında başladı. 1994 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. 1995 Best Model Of The World'de dördüncü seçildi. 1998 yılında düzenlenen Paris Moda Haftası'nda Jean Louis Scherrer'in defilesinde yer aldı. En son Kurtlar Vadisi Pusu'da İnci Tataroğlu karakterini canlandırdı.