Komşuda Acun fırtınası

Bu sezon yeni “Survivor” heyecanla beklenirken, “O Ses Yunanistan”, “Yetenek Sensin Yunanistan” ve “Bu Benim Stilim” her bölümde bir öncekinden daha yüksek reytingler yapıyor.

Ilıcalı’nın yapımlarını satın alan SKAİ televizyonu, 2 yıl öncesinde 4. bazen de 5. büyük kanal iken, bugün zirvede.

“KRİZ VAR ÖDEYEMEZLER DEDİM”

Acun Ilıcalı’nın komşudaki sürüveni, 2015 yazında Hollanda’ya gidip “O Ses Yunanistan’ın” haklarını almasıyla başladı.

Başarılı yapımcı o günleri “O Ses Yunanistan’ı bana verin dedim. Niye sana verelim. Şu an bir kanalda 30 share yapıyor dediler. Yunanistan krizde ödeyemiyorlardır dedim. Sonuçta önümüzdeki yıl bu programı da biz yapacağız” diye anlatıyordu.

ÇİPRAS İLE TANIŞMA

Ilıcalı’nın Yunanistan’daki faaliyetleri için dönüm noktası 17 Kasım 2015.

Türkiye-Yunanistan dostluk maçını dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve Yunanistan Başbakanı Alekis Çipras birlikte izlediler. Davutoğlu maçtan sonra Çipras’ı, Acun Ilıcalı ile tanıştırdı. O dönemde Yunanistan’da tv ruhsat ihalesi hazırlıkları vardı. Ilıcalı, Çipras ile tanışmasını “Ya Yunanistan’da kanal alacağız, ya da bir frekans satın alacağız. Çipras ile bu konuyu konuştum, çok heyecanlandı. Konuya sıcak baktığını söyledi. İçerik olarak TV8 formatında olacak. O ses Türkiye’nin Yunanistan haklarını aldık. Yine Survivor'ı orada gerçekleştirme projemiz var. Sanki Yunanistan’da uzak ara birinci olacakmışız gibi hissediyorum” diye anlatıyordu.

KOMŞUDA “ACUN KRİZİ”

Takvimler 2016 Ocak ayı sonlarını gösterirken Atina’da “Acun Krizi” patladı. Kriz, muhalefet partilerinden Merkez Birliği’nin Başkanı Vasilis Levendis’in “Kulislerde bir Türk işadamının, Yunanistan’da televizyon kanalı satın alacağına dair söylentiler dolaşıyor. Hükümetin bu söylentilerin doğru olup olmadığını açıklasın. Hükümete sesleniyorum. Sakın bir Türk’e ruhsat vermeye teşebbüs etmeyin" demesiyle başladı. Yunan medyası “Eyvah, Türkler Yunanistan’da televizyon satın alarak propaganda yapacaklar” yaygarası kopardı. Yunan gazeteciler Ilıcalı’nın peşine düştü.

ACUN YUNAN PARLAMENTOSUNDA

Birkaç gün sonra, Ilıcalı, Yunan parlamentosuna bile konu oldu. TV ruhsat ihalesi yasası parlamentoda görüşülürken, muhalefet partileri “Yunan Başbakanı, yabancı ve özellikle Türk vatandaşları ile Yunan televizyonlarının yayın ruhsatı konusunu hangi hukuki çerçevede konuşuyor, cevaplasın”, “Bu da olduysa, Çipras’ın tercihlerine kimsenin şaşırmaması gerek. Başbakan çıkıp açık konuşmalıdır. Her gün sorunlarımızın olduğu komşu ülkeye, bir de bizi bilgilendirmesi için yayın ruhsatı veremeyiz” dediler.

Yunan Hükümeti kaynakları bu sert eleştiriler karşısında “Çipras, İstanbul’daki Türkiye-Yunanistan milli futbol maçı sırasında gerçekten Ilıcalı ile konuştu. Ilıcalı, Yunanistan’da frekans almak istediğini ve Yunan ortaklar bulduğunu söyledi. Çipras, ruhsatlar için tamamıyla şeffaf ihale yapılacağını belirtti.” Demek zorunda kaldılar. Parlamento Başkanı Nikos Vuçis ise “Hükümet, ne Yunan ne Türk hiç kimseye karşı yükümlülük altına girmemiştir” dedi.

TV SATIN ALMADI AMA

Ilıcalı, tv satın almak için ihaleye girmedi. Ancak, prodüksyonları ile Yunanistan’da hep gündemde kaldı.

“O Ses Yunanistan” için hazırlıklar sürerken, “Survivor Yunanistan”ın haklarını da satın aldı. İlk görüştüğü Star televizyonu ile anlaşamadı. Yunan medyasına göre, Skai televizyonu hem “O Ses Yunanistan” hem de “Survivor” için Ilıcalı ile anlaştı. Yazılanlara bakılırsa, SKAİ televizyonu “Survivor” için 10 milyon euro ödedi.

Geçen sezon “O Ses Yunanistan” diğer kanallardaki benzer yarışma programlarına büyük fark attı.

Ancak, asıl “kıyamet” Yunanları ekran başında kitleyen “Survivor” ile koptu.

Reytingler adeta çıldırdı.

İzlenme oranları yüzde 60’ları, hatta gençlerde yüzde 80’lerı geçti. .

Yunan medyasına göre, Ilıcalı ile SKAİ arasındaki anlaşma yüksek reytinglerde Türk yapımcıya ek ödeme yapılmasını öngörüyordu. Yunanistan’da televizyonların reklam pastası 200 milyor euro civarında. Söylenenlere bakılırsa, Ilıcalı da SKAİ da “Survivor”dan çok para kazandı.

BU SEZON TAM 4 YARIŞMA

SKAİ televizyonu “başarının formülünü” bozmadı hatta dozajı da arttırdı. Ilıcalı ile “O Ses Yunanistan” ve “Survivor”dan başka “Yetenek Sensin Yunanistan” ve “Bu Benim Stilim” için anlaştı.

Yeni “Survivor” henüz başlamadı. “O Ses Yunanistan” yüzde 32, “Yetenek Sensin Yunanistan” yüzde 20.5,. “Bu Benim Stilim” de yüzde 17.5 rayting alıyor. Diğer kanallar taklit programlarla SKAİ ile yarışmak için uğraşıyorlar ama nafile.

NE YAPSA KONU OLUYOR

Yunanistan’da şirket kuran Ilıcalı komşuda eğlence-yarışma programlarının “kralı” dense yeridir. “Acun Medya” şirketi kriz döneminde çok sayıda Yunan gencine iş imkanı sağladı.

Ilıcalı’nın özel hayatı bile Yunan medyasında geniş yer alıyor. Geçen Eylül ayında Saint Tropez’de Şeyma Subaşı ile evlenmesine, Yunan gazeteleri sayfalarca yer ayırdı.