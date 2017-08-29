Komşu'da 1 Türk 5 Alman'a bedel

10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatili için Akdeniz ve Ege kıyılarına gidenler neredeyse bütün otelleri doldurmuş durumda. Ancak Ege’nin karşı tarafında ise doluluk hat safhada. Tatilini Yunanistan’da geçiren Türklerin en fazla ilgi gösterdiği yerler ise komşunun adaları. Bu adalar arasında en dikkat çeken ise İzmir-Çeşme’ye 9 mil uzaklıktaki Sakız Adası... 3 günde 7 bin Türk turist Sakız’ı tercih etti. Bu sayı daha da artıyor. Geçen yıl tatilini Yunanistan'da geçiren Türklerin sayısı 1.3 milyon kişi olarak hesaplandı. Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Lisandros Tsilidis bu sayının bu yıl 1.5 milyonu geçeceğini söylüyor. Bayramda artan trafik bunun da göstergesi.

Dünya'nın haberine göre Tsilidis’in asıl dikkatini çektiği nokta ise Türklerin bonkörlüğü. “Bu yıl sadece o adalar değil, Mikonos ve Santorini gibi ünlü adaların da çok sayıda Türk turist tarafından tercih edildiğini görüyoruz. Bundan memnunuz. Çünkü gerçekten iyi para harcıyorlar” diyerek bunu işaret ediyor.

Yunanistan’ın en önemli gazetelerinden Kathimerini’nin önceki gün yaptığı haberde Yunan adalarının adeta Türk turistler tarafından istilaya uğradığını belirtiliyor. Yunan makamlarının açıkladığı rakamları değerlendiren Kathimerini’ye göre bu yılın ilk 6 ayında önceki yıla oranla yüzde 50 artış oldu. Midilli’ye gidenlerin sayısı yüzde 214 arttı.

Yunan hükümetinin açıkladığı rakamlarda adaları ziyaret eden Türk sayısı ciddi anlamda arttı. 2017’de sadece 10 bin Türk turistin Kos’a gittiğini açıklayan yetkililer, Midilli’de de rekor kırıldığını ve Türkiye’den 6 bin 315 turistin tatilde adayı tercih ettiğini vurguluyor.

Yunan makamlarına göre Midilli’de önceki yıla göre yüzde 214 artış yaşanırken, Sisam’da da yüzde 217 artış sağlanırken 7.000 Türk turist adayı ziyaret etti.

TÜRKLER BONKÖR, GÜNLÜK 200-250 EURO HARCIYOR

Ancak en ilginç tarafı haberin harcama kısmında. Kathimerini’ye konuşan turizm acentası çalışanı Aris Lazaris, “Türkiye’den gelen turistler genelde aile. 3 gün gelip sonuna kadar yaşıyorlar. Ceplerinde akrep yok. Kişi başı günlük 200-250 euro harcıyorlar çünkü hep dışarıda yemek yiyerek alışveriş yapıyorlar” dedi.

Bu rakamlarla Yunanistan’da bonkör olan Türk turistinin Türkiye’deki tatillerinde ise o kadar fazla harcama yapmadığı ortaya çıkıyor.

YABANCI 65 DOLAR, GURBETÇİ 53 DOLAR HARCIYOR

TÜİK’in açıkladığı 2016 turizm verilerine göre Türkiye, geçen yıl 31.3 milyon yerli-yabancı turisti ağırladı. Bunun 25 milyonu yabancı. Geri kalan 6.1 milyonu ise yurtdışında yaşayan Türkler... 22 milyar dolarlık turizm gelirinin 15.9 milyar doları yabancılardan, 5.9 milyar doları ise gurbetçilerden elde edildi. Yabancılar ortalama 9.8 geceleme yaparken, Türklerde bu sayı 17.4 oldu. Yabancı bu sürede 633 dolar harcarken, gurbetçinin bütçesi 978 dolar olarak gerçekleşti. Türk gurbetçiler bonkör gibi görünse de ortalama günlükte durum değişiyor. Yabancı günde 64.6, gurbetçi turist ise 53.2 dolar harcıyor.

Ancak durum Kathimeri’nin gazetesinde yer alan bilgilere gelince değişiyor.

Türkiye’den çıkıp tatilini Yunan adalarında yapanlar 200-250 euro harcıyor. Bu durumda Türkiye’de yaşayan ve komşuya tatile giden bir Türk, 4-5 Alman’a, 5-6 gurbetçiye bedel oluyor.

10 lirayla en değerli alışverişi kim yapacak? - Yersen