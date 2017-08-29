Komşu zorda! Milyonlarlar akın edince...

Duvar'ın haberine göre, Atina’ya ulaşan son bilgiler adalarda ciddi altyapı sorunu yaşandığana işaret ediyor. Maliye Bakanlığı yetkililerinin yüzlerinin turizm sektöründen gelen gelirler karşısında memnun olması hükümet temsilcilerini rahatlatmıyor. Birçok Yunan adasında ciddi altyapı yetersizliklere gündeme gelmiş durumda.

"SADECE BİR ADAYA 2 MİLYON TURİST"

Santorini Adası’nın yaşadığı sıkıntılar Atina’nın karşı karşıya kalmış olduğu sorunlara ışık tutuyor. 2017 yaz ve sonbahar dönemlerinde adayı 2 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Bu devasa rakam adanın altyapısı açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Adanın sakinlerine göre altyapı imkânları turist akımına cevap verecek durumda değil. Aynı şekilde, ana karada işsizlikten kaçan ve adada dönemsel olarak iş bulmaya çalışan Yunanistanlı gençler Santorini’akın etmiş durumda.

Diğer yandan turizm patlaması nedeniyle Santorini’nin ve diğer turistik adaların ekolojik yapısının da büyük zarar gördüğü kaydediliyor. Yunan adaları çimento yığınları ile dolarken, yapı firmaları cüzi rakamlara doğa harikası mekanları yerleşime ve turistik tesislere açıyor.

Turizm patlaması nedeniyle Yunanistan adalarında su sorunu da baş göstermiş durumda. Bazı turistik bölgelerde su tüketiminin yüzde 50 oranında arttığı, mevcut su dağıtım şebekelerinin yetersiz kaldığı da gelen bilgiler arasında.

TÜRKLER DE AKIN ETTİ

Türkiye’den de Yunanistan’a turist akını artarak devam ediyor. Bayram sürecinde Yunanistan’a yeni bir Türk turist dalgası bekleniyor.

Yunanistanlı yetkililerin paylaştığı son bilgilere göre bayram süresince vizesiz ziyaret edilebilen Yunan adalarında Türkiye’den büyük bir turist akını bekleniyor. Bazı durumlarda oteller doluluk kapasitelerini çoktan aşmış durumda.

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