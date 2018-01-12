Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>'Komşu' karıştı

    'Komşu' karıştı

    AA
    12.01.2018 - 20:15 | Son Güncelleme:

    Yunanistan'ın başkenti Atina'da mecliste oylanmasını planlanan kemer sıkma önlemlerini protesto eden göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

    Mücadeleci İşçiler Cephesinin (PAME) çağrısıyla, Omonia Meydan'ında toplanan binlerce gösterici, Yunan meclisinin bulunduğu Sintagma Meydanı'na yürüdü.
    Hükümetin ekonomi politikalarına karşı slogan atan göstericiler, "Bizi açmaza sürüklüyorsunuz" yazılı pankart taşıdı.

    Bu arada bir grup göstericinin, meclis bahçesine girmeye çalışması üzerine arbede yaşandı. Ellerindeki flama ve sopalarla saldıran göstericilere polis, cop ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu.

    Komşu karıştı

    Birçok kişinin gazdan etkilendiği olaylarda, gözaltına alınan olmadı.

     

    BİRÇOK ALANDA 24 SAATLİK GREV

    Öte yandan, pazartesi günü mecliste oylanacak ve grev kararlarını zorlaştırmayı da içeren torba yasa tasarısını protesto amacıyla Atina metrosu çalışanları, gemiciler ve doktorlar 24 saatlik greve gitti.

    Komşu karıştı

    Grev sebebiyle metro ve tramvay seferleri yapılamazken şehirde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.  Yunan Denizciler Federasyonuna (PNO) bağlı liman çalışanlarının iş bırakması nedeniyle gemi seferleri düzenlenemedi.  Ülke genelinde ise doktorların grevi nedeniyle kamu hastanelerinin yalnızca acil servisleri hizmet veriyor. 

     

     

    KEMER SIKMA ÖNLEMLERİ

    Yunanistan ve kreditörleri arasındaki kurtarma paketi programı kapsamında talep edilen yeni kemer sıkma önlemlerinin pazartesi günü mecliste oylanması bekleniyor.

    Komşu karıştı

    Toplam 86 milyar avroluk 3'üncü kurtarma paketine imza atan Yunanistan için, söz konusu reform değerlendirme sürecinin ardından yaklaşık 4,5 milyar avroluk kredi diliminin serbest bırakılması öngörülüyor. 

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri