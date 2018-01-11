Komisyonla MHP aynı

MHP kulislerinden edinilen bilgilere göre, ittifakın ana eksenine parti kimliklerinin muhafaza edilmesi yerleştirildi. Böylece iki partinin de kendi kimliklerini muhafaza edeceklerinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yolunu kendi partilerinin açtığını belirten MHP Genel Merkezi yetkilileri, sistemin yerine oturtulmasında da parti olarak aktif rol almaları gerektiğinin altını çizdiler. İttifakla MHP’nin biteceğine yönelik eleştirilere de tepki gösteren MHP kurmayları, “Koalisyon yapınca MHP veya CHP bitmiş mi oluyor? Koalisyonla aynı şey. Biri seçimden önce biri sonra” yorumu yaptı.

Hürriyet’e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da “Sayın Devlet Bahçeli’nin ittifak çıkışı, ana muhalefet partisinin politikalarını tamamen darmadağın etmiştir. MHP’nin bu çıkışı ne bir ilhak ne iltihak ve ne de bir ittihattır. Bu sadece ülke menfaati için bir seçim ittifakıdır. Bir hedef birlikteliğidir” dedi.