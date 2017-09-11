Komisyona 80 bin başvuru

7 ÜYE, 200 UZMAN

Komisyonun 7 üyesi, yaklaşık 200 uzmanla birlikte 17 Temmuz’da çalışmalarına başladı. Başvurular teker teker incelenerek sınıflandırıldı ve mükerrer dosyalar birleştirildi. Komisyona bugüne kadar yaklaşık 80 bin kişi başvurdu. Mağdurlar komisyona, “ByLock programı kullanmadığı, Bank Asya’da herhangi bir hesabının bulunmadığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın (MASAK) raporuna göre terör ve terörizmin finansmanıyla ilgili herhangi bir kaydının bulunmadığı, darbe teşebbüsünü destekler mahiyette yorum veya beyanda bulunduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı, FETÖ ile bağlantılı sendika ve derneklerde üyeliğinin bulunmadığı” yönündeki temiz kâğıtlarıyla itirazda bulunuyorlar.

TEK TEK İNCELEME

Başvuruların 14 Eylül tarihinden itibaren teker teker inceleneceği belirtilirken, incelemenin ne zaman biteceğine dair tarih verilmedi. Hızlı karar için KHK ile ihraç gerekçelerine göre bir pilot dosya üzerinden ya da emsal kararlar ışığında karar alınmayacağı da bildirildi. Başvuruları Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Karagöz, Danıştay Tetkik Hâkimi Murat Aytaç, Mülkiye Başmüfettişi Hasan Şıldak, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Daire Başkanı Esat Işık, Milli Eğitim Bakanlığı Atama Daire Başkanı Mustafa İkbal ile Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Üyesi Salih Tanrıkulu’nun bulunduğu komisyon değerlendirecek.

DOĞRU KARAR ÖNEMLİ

OHAL İnceleme Komisyonu Başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hâkim Selahaddin Menteş, şunları söyledi: “Hızdan ziyade adil ve doğru karar önemli. Dikatli ve teker teker inceleme yapılarak, vaktinde karar verilmesini amaçlıyoruz. Dosyalar KHK sırasına ve tamamlanma durumuna göre gündeme alınıp değerlendirilecek. Birden çok KHK çıktıktan sonra komisyon göreve başladığı için bir kişi birden çok kuruma başvuru yaptı. Bu başvurular birleştirilecek. İtirazlar kabul edilmediğinde de yargı yolu açılacak. Bu da çok önemli. Kurul kararı her anlamda başvuranın önünü açacak. Kişinin yargı yolunu kullanmasını hızlandırmak için vaktinde kararlar alınması için de çalışacağız.”