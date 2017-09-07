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    Komisyon Berlin'e rağmen Gümrük Birliği'nde ısrarlı

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 00:46 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 00:46

    ALMANYA ile Türkiye arasında yaşanan gerilimin Avrupa Birliği-Türkiye krizi halini almaya başladığı bir ortamda AB Komisyonu’ndan kritik bir mesaj geldi.

    Komisyon, Berlin’in kırmızı ışık yaktığı Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin olumlu görüşünde ısrarlı. Komisyon, AB ile Türkiye arasındaki mülteci krizi odaklı 18 Mart mutabakatının uygulanışına ilişkin 7’nci raporunda üye ülkeleri, güncelleme amaçlı müzakerelerin başlamasına olanak verecek çalışmaları tamamlamaya davet etti.

    MÜZAKERE YETKİSİ
    AB Komisyonu, Aralık 2016’da güncellemeye teknik nitelikli yeşil ışık yakarak üye ülkelerden müzakere yetkisi istemişti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Avusturya başta, güncellemeye karşı çıkan ülkeler kervanına Almanya da katıldı. Komisyon raporunda, AB Konseyi’nin müzakere yetkisini vermesinin, “AB ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin hâlâ kullanılmamış potansiyelini serbest bırakacak, tüm üyelere uygulanan, önemli bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin başlatılmasına olanak sağlayacağı” ifade edildi. AB’nin, Türkiye’den demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün de dahil olduğu temel özgürlüklere saygı konusunda en yüksek standartlara uyması beklentisi de belgenin vurguları arasında yer aldı. ◊ Güven ÖZALP / BRÜKSEL

    Etiketler: AB Komisyonu , Türkiye , gazetehaberleri
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