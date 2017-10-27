Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı!

    Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 16:45 | Son Güncelleme:

    Komiser Yardımcılığı için kabul edilen adayların sınav sonuçları açıklandı. İşte, Polis Akademisi Başkanlığı'nın açıkladığı Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları bilgisi ve adaylara yapılan bilgilendirme detayları

    Komiser Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı. İşte, 2200 Komiser Yardımcısı alımı hakkında Polis Akademisi internet sitesinden yayımlanan o duyuru;

    16/07/2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre 2017 yılı PAEM öğrenci adaylığına ön başvuruları 17 Temmuz – 02 Ağustos 2017 tarihleri arasında ve aday değerlendirme ile seçme sınavları ise 26 Ağustos – 15 Eylül 2017 (30 Ağustos – 04 Eylül 2017 hariç) tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde yapılmıştır

    2017-2018 Eğitim – Öğretim Dönemi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2000 erkek, 200 kadın olmak üzere toplam 2200 Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımı Sınavı Sonuçları 25/10/2017 tarihinde açıklanmıştır.

    Adaylar sınav sonuçlarını, Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edeceklerdir.

    PAEM LİSANS MEZUNLARI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri