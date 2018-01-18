Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

    Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

    BERLİN
    18.01.2018 - 17:52 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Hessen Eyaleti’nde polis akademisini bitiren 28 yaşındaki Komiser Cihan Çorumlu’nun geliştirdiği alet, polislerin taşıdığı yükü azaltacak.

    SUÇ ve suçlularla mücadele eden Alman polisi, belinde el feneri, silah, biber gazı ve copla dolaşıyor. Ancak üzerinde taşıdığı malzemelerin ağırlığı bazı durumlarda engel teşkil ediyor. 2013 yılında Hessen’de polis akademisini bitiren Cihan Çorumlu ise polislerin taşıdığı yükü hafifletmek için harekete geçti.

    Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

    Tüm bu malzemeleri tek bir alette toplamak için düşünmeye başladı. Fulda Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı sırada fener, biber gazı ve copu tek bir alette toplamak fikrini, güvenlik malzemeleri üreten Bonowi şirketine anlattı.

    Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

    Çalışmalara başladı ve 4 hafta sonra tüm güvenlik aletlerini içeren ilk protipi geliştirdi. 3-4 ay kadar üzerinde çalıştı ve çok işlevli aleti tamamladı. Şimdi ise güvenlik şirketi Bonowi mart ayı başında bu aleti piyasaya sürecek. Şirket, aynı zamanda patentini aldığı aleti Paris’teki güvenlik fuarında da sergiledi.

    Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

    RİSKİ AZALTIYOR
    Polislerin görev anında bu kadar malzemeyle zorlandığını belirten Komiser Çorumlu ise, neden böyle bir işe giriştiğini şöyle anlattı: “Gece devriye gezen bir polis kimlik kontrolü yaparken, bir elinde kimlik tutuyor diğer eliyle de feneri. Tam o sırada polise bir müdahale olduğunu düşünün. Polis memuru biber gazı ya da copa sarılmak için elindekilerden birini bırakmak zorunda kalacak. Bu gibi durumlarda çok değerli bir zaman kaybı. Aynı zamanda da tehlikeli.”

    Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

    Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

     

    Etiketler: polizei
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri