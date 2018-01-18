Komiser Cihan’ın buluşu, polisleri rahatlatacak

SUÇ ve suçlularla mücadele eden Alman polisi, belinde el feneri, silah, biber gazı ve copla dolaşıyor. Ancak üzerinde taşıdığı malzemelerin ağırlığı bazı durumlarda engel teşkil ediyor. 2013 yılında Hessen’de polis akademisini bitiren Cihan Çorumlu ise polislerin taşıdığı yükü hafifletmek için harekete geçti.

Tüm bu malzemeleri tek bir alette toplamak için düşünmeye başladı. Fulda Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı sırada fener, biber gazı ve copu tek bir alette toplamak fikrini, güvenlik malzemeleri üreten Bonowi şirketine anlattı.

Çalışmalara başladı ve 4 hafta sonra tüm güvenlik aletlerini içeren ilk protipi geliştirdi. 3-4 ay kadar üzerinde çalıştı ve çok işlevli aleti tamamladı. Şimdi ise güvenlik şirketi Bonowi mart ayı başında bu aleti piyasaya sürecek. Şirket, aynı zamanda patentini aldığı aleti Paris’teki güvenlik fuarında da sergiledi.





RİSKİ AZALTIYOR

Polislerin görev anında bu kadar malzemeyle zorlandığını belirten Komiser Çorumlu ise, neden böyle bir işe giriştiğini şöyle anlattı: “Gece devriye gezen bir polis kimlik kontrolü yaparken, bir elinde kimlik tutuyor diğer eliyle de feneri. Tam o sırada polise bir müdahale olduğunu düşünün. Polis memuru biber gazı ya da copa sarılmak için elindekilerden birini bırakmak zorunda kalacak. Bu gibi durumlarda çok değerli bir zaman kaybı. Aynı zamanda da tehlikeli.”