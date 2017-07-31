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    Komiser Cenk Batu, Şeyh Ömer olacak

    BERLİN
    31 Temmuz 2017 - 10:00Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:00

    Almanya’nın Ren Nehri kıyısındaki tarihi Worms kentinde geleneksel ‘Niebelungen Destanı’, bu yıl ilginç bir oyuna ev sahipliği yapacak. 4-20 Ağustos arasında yapılacak etkinlikte bu yıl ‘Glut.Siegfried von Arabien’ (Arabistanlı Siegfried) adlı oyun sahnelenecek.

    TÜRKİYE kökenli yönetmen Nuran David Çalış’ın yönettiği oyunda ünlü opera sanatçıları ve sinema oyuncuları rol alacak. Almanya’da ‘Olay Yeri’ adlı polisiye dizide ‘Komiser Cenk Batu’ rolüyle tanınan, daha sonra Hollwood’ta Samuel L. Jackson’le ‘Big Game’ (Büyük Oyun) adlı filmin başrollerini paylaşan Mehmet Kurtuluş, ‘Arabistanlı Siegfried’de Şeyh Ömer’i canlandıracak. Şeyh Ömer’in oğlunu ise genç oyuncu Cem Lukas Yeğiner oynayacak.

    16 AĞUSTOS’TA SAHNELENECEK

    Richard Wagner Kilisesi önünde 16 Ağustos akşamı sahnelenecek oyunda opera yıldızı Nadja Michael, tenör Bassem Alkhouri’nin yanında 15 oyuncu ve müzisyen rol alacak. Albert Ostermaier’in senaryosunu yazdığı oyun, 1915’te Birinci Dünya Savaşı sırasında bir grup Alman subayın gizlice Ortadoğu’ya giderek, İngilizlere karşı savaşmasını anlatıyor.

    Etiketler: Mehmet Kurtuluş , Nuran David Çalış , Arabistanlı Siegfried
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