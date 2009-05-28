80â€™lerde TÃ¼rkiyeâ€™de gÃ¶sterimde olduÄŸunda TRTâ€™nin en popÃ¼ler dizilerinden biriydi â€˜MuhteÅŸem Ä°kiliâ€™. AmerikalÄ± Larry ile Arnavutlukâ€™tan gelen kÃ¼ltÃ¼r ÅŸokundaki kuzeni Balki arasÄ±nda geÃ§en bir komedi dizisiydi. Balki sÄ±k sÄ±k Larryâ€™e â€˜Komik olma kuzen!â€™ derdi, herkesin diline dolanmÄ±ÅŸtÄ± o zamanlar. Birileri saÃ§maladÄ±ÄŸÄ± zaman kullanmaya birebirdi.Â Â Â

Edip Uras yazÄ±yor

GeÃ§en hafta UEFA, bu hafta da Åžampiyonlar Ligi finallerini izledikten sonra bazÄ±larÄ±na â€˜komik olma kuzen!â€™ demeniz gelmiyor mu? Hani takÄ±mlarÄ±mÄ±zdan biri hakkÄ±nda bir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma yapacak olsalar, Ã§oÄŸunun hemen aklÄ±na Barcelona, Manchester Utd, Chelsea filan geliyor. â€˜Bak Barcelonaâ€™ya, adam nasÄ±l top oynuyorâ€™ filan. Sanki Fener, Galatasaray veya herhangi bir takÄ±mÄ±mÄ±z biraz zorlasa o standartÄ±n ve istikrarÄ±n onda birini yakalayabilirmiÅŸ gibi.Â

BeÅŸiktaÅŸ â€“ Galatasaray derbisinde bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ hafÄ±zada. 90 artÄ±lar oynanÄ±rken Galatasaray â€˜beraberlik iÃ§inâ€™ bastÄ±rÄ±yor. RÃ¼ÅŸtÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±na geÃ§en bir pozisyonun ardÄ±ndan â€˜fÄ±rÃ§aâ€™ Ã§ekerken, bir bakÄ±yorsunuz Arda arkadan milli kalecinin boynuna sarÄ±lÄ±yor, bir espriler, bir muhabbet. Televizyonlar bunu â€˜Ã¶rnek davranÄ±ÅŸâ€™ olarak lanse ederken bizim aklÄ±mÄ±zda yine kuzen Larry var. Bir de DevekuÅŸu Kabareâ€™nin eski bir oyunundan bir Metin AkpÄ±nar repliÄŸi: â€˜Biz memleketimizin insanÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yor muyuz, dÃ¼rzÃ¼?â€™Â Â

28 AralÄ±k 2008. BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± DemirÃ¶ren sunumlu basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 1986-87 sezonundaki Malatyaspor maÃ§Ä±na kadar geri giderek haksÄ±zlÄ±klar nostaljisi yapÄ±yor. BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n ÅŸampiyon yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederken kendinden ne kadar emin. Sadece adÄ± â€˜ÅŸerefâ€™ kalan tribÃ¼nde kÄ±zÄ±yla sarmaÅŸ dolaÅŸ galibiyet kutlarken aklÄ±mÄ±zda Balki var nedense. â€˜Komik olmaaaaa.â€™Â

Avrupaâ€™nÄ±n sezon sonu her iki final maÃ§Ä± da tarafsÄ±z futbol seyircisi iÃ§in Ã§ok da doyurucu olmadÄ±. Her iki kupa ÅŸampiyonu da finallerde o kadar bÃ¼yÃ¼k farkla Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurdular ki, biri uzatmaya bile kalsa, her iki maÃ§Ä±n da tek galibi olabilirdi. Ã–zellikle Manchester Unitedâ€™Ä±n aciz kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta, Barcelona o kadar rahat gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ ki, aslÄ±nda aradaki fark sadece %10 bile olsa rakibinden binlerce fazla pas yapmÄ±ÅŸ gibi hissettirdi. Futbolun ilk prensibi mucitlerinin â€˜pass and moveâ€™ dedikleri pas ver ve hareket et prensibi aslÄ±nda bu oyunun ne kadar basit olabileceÄŸini bir kez daha ve tartÄ±ÅŸmasÄ±zca ortaya koyuyor. Barcelonaâ€™nÄ±n kadrosundaki futbolcularÄ±n kalitesi elbette tartÄ±ÅŸÄ±lmaz ama United kadrosu ile aralarÄ±ndaki fark bu kadar mÄ±? TakÄ±m halinde hareket ettiÄŸiniz sÃ¼rece, top ayaÄŸÄ±nda olan futbolcunun pas alternatiflerini Ã§oklu tuttuÄŸunuz sÃ¼rece adam eksiltmek ve rakip kaleye akar gibi gitmek ne kadar kolaymÄ±ÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ä°sabetli paslarla sahaya fazla iyimser bir hÃ¼cumcu gÃ¶rÃ¼ÅŸle Ã§Ä±kan Manchester karÅŸÄ±sÄ±nda hakkettiÄŸi bir galibiyet aldÄ± Barca. Oysa bu sene en zorlandÄ±klarÄ± Chelsea maÃ§Ä±nda mavili Ä°ngilizler â€˜Ã‡anakkale geÃ§ilmezâ€™ oynayarak Barcelonaâ€™yÄ± bozmuÅŸlar, uzatmada Iniestaâ€™nÄ±n golÃ¼ne kadar finale yakÄ±n gÃ¶zÃ¼kmÃ¼ÅŸlerdi. Bu gece Manchester kupaya hiÃ§bir zaman yakÄ±n gÃ¶zÃ¼kmedi, Ã¶zellikle Barcelona karÅŸÄ±sÄ±nda yenik duruma dÃ¼ÅŸmek, dipsiz kuyularÄ±n en derinine atÄ±lmak gibi.Â

Åžunu da ayrÄ±ca belirtmek gerek tabii. Top kendilerinde olmadÄ±ÄŸÄ± zaman da topu geri kazanmak iÃ§in verilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir Ã§aba, alan farketmeksizin yapÄ±lan baskÄ±, gÃ¶stermelik koÅŸular deÄŸil, topu almaya giden adÄ±mlarla rakibe basmak var. En son hangi SÃ¼per lig maÃ§Ä±nda hangi takÄ±mÄ±mÄ±zda bu Ã¶zelliÄŸi gÃ¶rdÃ¼k de, Åžampiyonlar Ligiâ€™nde â€˜tesadÃ¼f Ã¶tesiâ€™ baÅŸarÄ±lar bekliyor olduk? Komik olduk kuzenler, artÄ±k komik olduk.Â

Bir de elbette maÃ§Ä±n sonu var. Ne zaman ve bu gÃ¼zel Ã¼lkenin neresinde galip ve maÄŸlup birbirini bÃ¶ylesine kutlayarak, yenik takÄ±mÄ±n taraftarÄ± oyuncularÄ±nÄ± ayakta alkÄ±ÅŸlayarak biten bir karÅŸÄ±laÅŸma izleyeceÄŸiz. Yenilen takÄ±mÄ±n hemen hakemin etrafÄ±nda anlamsÄ±z itirazlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼, oyuncularÄ±n soyunma odasÄ±na kadar birbirlerine laf ve yumruk attÄ±ÄŸÄ±, hakemlerin o taÅŸ devrinden kalma adetle polis kalkanlarÄ±yla soyunma odasÄ±nÄ±n yolunu tuttuÄŸunu o kadar Ã§ok seyrettik ki, benim bu soruma da tek cevap var: â€˜Komik olma kuzen!â€™