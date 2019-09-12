Kombucha temel hammaddesi çay olan fermente edilmiş probiyotik bir içecektir. Geleneksel olarak siyah çay ve şekerden oluşan ortamda simbiyotik bakteri ve mayalardan oluşan özel bir kültürle (SCOBY- Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast) fermente edilir.

Kombu Culture taze ya da kuru çay yaprakları, gerçek meyveler ve baharatlar kullanılarak tamamen cam kavanozlarda üretilmektedir. Ürünlerimizi geleneksel kombucha üretiminden kopmadan en sağlıklı şekilde üretiyoruz.

Fermantasyon sonrası herhangi bir katkı maddesi kullanmadığımız gibi şeker veya tatlandırıcı da eklememekteyiz. Fermentasyon işlemini takiben uyguladığımız bir ısıl işlem (pastörizasyon) bulunmamaktadır. Bu nedenle %100 doğal ve işlenmemiş olan Kombu Culture tamamen yararlı bakteriler içermektedir.

Kombu Culture antioksidan özelliği ve probiyotik bakteriler sayesinde bağırsak floranız için faydalı bir içecektir. Aynı zamanda B vitamini yönüyle zengin bir içecek olan kombucha sağlıklı bir diyetin parçasıdır. Yapısındaki şeker fermentasyon esnasında kullanıldığı için içime hazır haliyle şeker oranı oldukça düşüktür.

Kombucha’yı neden buzdolabında saklamalıyım?

Fermentasyon sonrası kombucha’yı buzdolabı koşullarında tutmanın temel amacı fermentasyonu yavaşlatmaktır. Bu sayede asit oluşumu azalacaktır. Fermentasyonu durdurmak için herhangi bir ısıl işlem kullanmayı tercih etmiyoruz çünkü ürünün içerisinde yer alan faydalı bakterilerin ürün içerisinde mevcut olmasu probiyotik olması nedeniyle önemlidir. Ayrıca soğuk içilen kombucha asitli yapısı nedeniyle daha lezzetli ve daha ferahlatıcı bir özelliğe sahiptir.

Ürün içinde yada üzerinde oluşan tortulaşma normal midir?

Buzdolabı koşullarında dahi az da olsa canlı bakteriler sayesinde hala fermentasyon devam eder ve maya oluşumu gözlemlenebilir. Meyveli ürünlerde gerçek meyve parçaları kullanılır ve zamanla bu meyve liflerinin ufak partiküllere ürün içerisinde rastlayabilirsiniz.

Satın aldığım Kombuchayı ne kadar sürede tüketmeliyim?

Ürünlerimiz üzerinde tavsiye ettiğimiz tüketim tarihi mevcuttur. Buzdolabı koşullarında sakladığınız ürünleri bu tarihleri dikkate alarak tüketebilirsiniz. Kombucha asidik yapısı nedeniyle (pH 2.5-3.5) zararlı bakterilerin oluşmasına ve gelişmesine engel olur. Bu nedenle mikrobiyolojik olarak bozulabilecek bir ürün değildir. Raf ömrünün geçmesi sadece kendine özgü aromanın kaybolmasına ve daha asidik bir ürün tüketmenize neden olur.

Günlük tüketim miktarı ne olmalıdır?

Günlük tavsiye edilen tüketim miktarı en fazla 300 ml’dir. Kombucha güçlü bir probiyotik olduğu için ilk içmeye başladığınız dönem 100 ml’nin altında içip günlük olarak tüketim miktarınızı arttırabilirsiniz.

Çocuklar Kombucha tüketebilir mi?

3-6 yaş arasındaki çocuklar günlük 50 ml olacak şekilde Kombucha tüketebilirler.

İzzetpaşa Mah. Vefa Poyraz Cad. No 15A Şişli - İSTANBUL

info@kombu-culture.com

www.kombu-culture.com

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