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    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyor

    Nedim KOVAN/ORDU (DHA)
    06.01.2018 - 10:47 | Son Güncelleme:

    KARADENİZ’de Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Tokat ve Sivas kırsalında PKK'lı teröristlerin kış üslenmesini önlemek amacıyla komandolar, eksi 7 derecede karlı ve soğuk havada operasyon yaparak her yerde terörist arıyor.

    Karadeniz kırsalında geçen yıl yaptıkları eylemlerin ardından güvenlik güçlerinin yoğun operasyonlarıyla köşeye sıkışan PKK’lı teröristler, kış üstlenmesi yapamadıkları için ormanlarda aç kalarak tek tek teslim olurken, bütün sığınakları da ortaya çıkarılıyor.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorGiresun’un Dereli İlçesi'nde teslim olan 'Aram' kod adlı PKK’lı Mustafa Tolucan’ın yanı sıra Yağlıdere İlçesi kırsal kesiminde yol açma ve temizleme çalışması yapan iş makinesinin önüne çıkıp güvenlik güçlerine teslim olan ve tutuklanan ’Agit Van’ kod adlı Hasan Demir’in verdiği ifadeler doğrultusunda operasyonların alanı da genişletildi.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorÖNLEMLER EN ÜST DÜZEYDE

    Hasan Demir’in teröristlerin Tunceli üzerinden Karadeniz’e geçiş güzergahları, arazide saklanma koşulları, kış üstlenmeleri yöntemi ve sığınaklar gibi birçok konularda verdiği ifadelerin ardından Erzincan’ın Refahiye İlçesi’nde hava destekli operasyonda 6 PKK’lı ölü ele geçirildi.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorGiresun’un kırsal kesiminde çok sayıda erzak ve mühimmatların gömülü olduğu sığınaklar ele geçirilip imha edilirken, teslim olan 2 PKK’lının aynı grubundan olduğu belirlenen 2 teröristin yakalanması içinde İHA destekli operasyonlar düzenleniyor.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorBölgedeki operasyonların yoğunlaşmasıyla Giresun üzerinden Tunceli’ye dönemeyerek kış üstlenmesi yapamayan ve bütün sığınakları da tek tek ortaya çıkarılıp imha edilen teröristlerin, Ordu ve Sivas kırsalına geçişinin önlenmesi içinde tedbirlerin artırıldığı gözlendi.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorOPERASYONA 'KOMANDO ANDI' İLE ÇIKIYORLAR

    Ordu’da komandolar, Giresun-Sivas sınır bölgesinde sıfırın altında 7 derece soğuk havada, karla kaplı ormanlarla yaylalarda çetin kış koşullarına karşı terörist arıyor.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorFatsa Jandarma Asayiş Komando Bölüğü komandoları,’komando andı’ ile operasyona çıkarken, teröristlerin yayla evlerinden erzak çalmalarının önlenmesi içinde yoğun güvenlik tedbirleri alıyor.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorGiresun’da teslim olan 2 PKK’lı teröristin ifadeleri ve telsiz kestirmesinden, bölgede gruptan geriye kalan teröristlerin sığınaklarının yok edilmesiyle yeni sığınak yapamadıkları, erzak ve yaşam malzemesi bulamadıkları için kış üstlenmesine geçemedikleri de belirlendi.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyorTeröristlerin kışı boş yayla evlerinde geçirme planına karşı komandolar arazi arama-tarama faaliyetini sürdürürken, zırhlı araçlardan da yayla evleri termal kameralarla kontrol altında tutuluyor.

    Komandolar, Karadeniz yaylalarında eksi 7 derecede terörist arıyor

    Etiketler: Trabzon
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